のん、ベアトップドレス姿で美デコルテ全開「第38回東京国際映画祭」開幕
【モデルプレス＝2025/10/27】映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（10月31日公開）で主演を務める女優の吉永小百合と共演するのんが10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。
吉永は同作のモデルとなった、女性で初めてエベレスト登頂に成功した田部井淳子さんの写真が帯に飾られた着物姿で登場。のんはドレープが美しいブラックのベアトップ姿で美しいデコルテを際立たせていた。
1975年、エベレスト山頂に向かう一人の女性の姿。一歩一歩着実に山頂に向かっていくその者の名前は多部純子。日本時間16時30分、純子は女性として初の世界最高峰制覇を果たした。しかしその世界中を驚かせた輝かしい偉業は純子に、その友人や家族たちに光を与えると共に深い影も落とした。晩年においては、余命宣告を受けながらも「苦しい時こそ笑う」と家族や友人、周囲をその朗らかな笑顔で巻き込みながら、人生をかけて山へ挑み続けた。登山家として、母として、妻として、一人の人間として…。純子が、最後に「てっぺん」の向こうに見たものとは。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
◆吉永小百合＆のん、レッドカーペット登場
◆映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」
◆「第38回東京国際映画祭」
