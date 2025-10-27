市川團十郎、娘＆息子との再会ショット公開「照れた表情が可愛い」「成長した姿に感動」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】歌舞伎俳優の市川團十郎が10月27日、自身のInstagramを更新。子どもたちとの再会ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】66歳歌舞伎俳優「照れた表情が可愛い」娘＆息子の自宅での姿公開
團十郎は「京都から帰った瞬間の2人。久しぶりだから、嬉しくて照れてる図」「嬉しかったからおさめてみた」とつづり、長女で女優としても活動する堀越麗禾（市川ぼたん）と長男で8代目・市川新之助を襲名した勸玄の姿を投稿。2人は照れた様子で目を逸らしつつも笑顔を浮かべており、團十郎との久々の再会への喜びが伝わってくる。
この投稿には「照れた表情が可愛い」「温かい家族の時間」「成長した姿に感動」「ほっこりする」などの反響が寄せられている。
團十郎は、フリーアナウンサー・小林麻央さん（2017年に死去）と2009年に結婚し、2011年7月に長女の麗禾、2013年に長男の勸玄が誕生。2019年に麗禾が四代目・市川ぼたんを襲名し、2022年に勸玄が八代目・新之助を襲名した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆市川團十郎、久々の再会ショットを公開
◆市川團十郎の投稿に反響
