「学園アイドルマスター」より花海咲季と花海佑芽のプライズフィギュアが2026年4月より展開
【学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Inflatable-花海佑芽】 2026年4月より順次展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季」と「学園アイドルマスター ESPRESTO-Inflatable-花海佑芽」を2026年4月より順次展開する。
本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「花海咲季」と「花海佑芽」をプライズフィギュア化したもの。ゲーム内の[わたしが一番！]、[アイドル、はじめっ！]のイラストをもとに「初」衣装の花海姉妹を立体化している。
【学マス】[わたしが一番！][アイドル、はじめっ！]のイラストをもとに、花海咲季と花海佑芽のプライズフィギュアが2026年4月より順次登場予定！ #学マス #学園アイドルマスター #idolmaster https://t.co/PdN4sqLPcF- アイドルマスター公式 (@imas_official) October 27, 2025
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.