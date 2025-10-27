【学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季】 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Inflatable-花海佑芽】 2026年4月より順次展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Majestic pose-花海咲季」と「学園アイドルマスター ESPRESTO-Inflatable-花海佑芽」を2026年4月より順次展開する。

本景品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「花海咲季」と「花海佑芽」をプライズフィギュア化したもの。ゲーム内の[わたしが一番！]、[アイドル、はじめっ！]のイラストをもとに「初」衣装の花海姉妹を立体化している。

