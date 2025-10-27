¿ÉË·¼£Ïº»á¡¢ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤Î¡ÈÂçË½¸À¡É¤ÇÈÖÁÈ½ªÎ»¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡ÖÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬25Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡Ê91¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÈÂçË½¸À¡É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢³ºÅöÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï19ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÁªÂòÅªÉ×ÉØÊÌÀ«¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¡¦ÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢Ê¡Åç¿ðÊæ»á¤¬ÈãÈ½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅÄ¸¶»á¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥ä¥Ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆBSÄ«Æü¤Ï24Æü¤Ë¡ÖÅÄ¸¶»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏÀ¯¼£Æ¤ÏÀÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤Î¥â¥é¥ë¤ò°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢Åö³ºÊüÁ÷²ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÃÎ¡£¤Þ¤¿¡ÖÈÖÁÈ¤ÏVTR¼ýÏ¿¤Î¤¿¤áÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤òÊÔ½¸¤Ç¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂÕ¤Ã¤¿ÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤é¤Ó¤Ë´ÉÍý´ÆÆÄ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÔÀ®À©ºî¶ÉÄ¹¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÉË·»á¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢Ê¹¤±¤ÐÏ¿²èÊüÁ÷¤é¤·¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤é¡¢ÀÕÇ¤¼è¤ë¤Ù¤¤Ï½Ð±é¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£