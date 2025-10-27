Æü°Ë¹ñ¸ò160¼þÇ¯µÇ° Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµÇ° ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÅ·¶õ¤Î¥¢¥È¥é¥¹ ¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î»êÊõ¡×Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î»êÊõ¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊÍ§¹¥¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¼¡¾Ï¤Ø°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñ¸ò160¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥ì¥¬¥·ー¤òÊ¸²½Åª¤Ë·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡£2025Ç¯4·î13Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î184Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¡¢158¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤È7¤Ä¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¡¢13¤ÎÌ±´Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£³«ËëÄ¾¸å¤«¤éÂç¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤¿¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö·Ý½Ñ¤¬À¸Ì¿¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¡×¡£¸ÅÂå¤«¤é¸½Âå¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤ºîÉÊ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¸ÅÂå¤«¤é¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ë»ê¤ëÀ¾ÍÎÈþ½Ñ»Ë¤ÎÎ®¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Íー¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹´ü¤òÂåÉ½¤¹¤ëËüÇ½¤ÎÅ·ºÍ¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Î¼ê¹Æ¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥³¼ê¹Æ¡×¡¢µð¾¢¥é¥Õ¥¡¥¨¥í¤Î»Õ¥Ú¥ë¥¸ー¥Î¤Î·æºî¡ÖÀµµÁ¤Î´ú¡×¤Î3·ï¤ò¸·Áª¤·¡¢Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Íー¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡×(¥Ê¥Ý¥ê¹ñÎ©¹Í¸Å³ØÇîÊª´Û)
¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Íー¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡×
²ñ¾ì¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¸½¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ë¥Íー¥¼¤Î¥¢¥È¥é¥¹¡×ÂçÍýÀÐ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â¤µ193cm¡¢Ä¾·Â102cm¡¢¸ÅÂåÄ¦¹ï¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
16À¤µªÈ¾¤Ð¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Ï¡¢´é¤âÏÓ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¦¹ï²È ¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ë¥Ð¥Áー¥Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¤Éü¡¢Æ¬Éô¤äÉ¦¤Ê¤É¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢Ê¢¶Ú¤Ê¤É¤Î¶ÚÆù¤ÎÉôÊ¬¤Ï»Ä¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤Î½¤Éü¤Ë¤è¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»Ñ¤¬¤è¤êÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¸ÍÂç³Ø¶µ¼ø µÜ²¼µ¬µ×ÌÀ»á ¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¥¢ー¥Ê³¨²è´Û´ÛÄ¹¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥í¥Ã¥«»á
ÆâÍ÷²ñÅöÆü¤Ï¡¢ ËÜÅ¸´Æ½¤¼Ô¡¢¿À¸ÍÂç³Ø¶µ¼ø µÜ²¼µ¬µ×Ï¯»á¤Î²òÀâ¤È¶¦¤Ë¡¢Å¸¼¨¤ÎÌ¥ÎÏ¤½¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸«²ò¤«¤é¡¢ºî¼ÔËÜ¿Í¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤«¤é¡¢»þÂåÇØ·Ê¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀµµÁ¤Î´ú¡×¥¦¥ó¥Ö¥ê¥¢¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¡Ê¥Ú¥ëー¥¸¥ã¡Ë
ÆüËÜ½é¸ø³«¡ª¥Ú¥ëー¥¸¥ã¤Î¥¦¥ó¥Ö¥ê¥¢¹ñÎ©Èþ½Ñ´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ë¡¢¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥ô¥¡¥ó¥Ì¥Ã¥Á¡ÊÄÌ¾Î¥Ú¥ë¥¸ー¥Î¡Ë¤ÎºîÉÊ¡ÖÀµµÁ¤Î´ú¡×¡Ê218¡ß140cm¡Ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¹ñ³°¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¾å²¼ÆóÃÊ¹½À®¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ÏÀ»Êì»Ò¤äÅ·»È¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·»È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢³¬µé¤¬¾å°Ì¤È¤µ¤ì¤ë¡¢´é¤ÈÍã¤À¤±¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏßõÅ·»È¡Ê¥»¥é¥Õ¥£¥à)¡¢ÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬À¡¤ß¤ï¤¿¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¯²º¤ä¤«¤Ê¿§Ä´¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿´¤¬Æ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¥¢ー¥Ê³¨²è´Û´ÛÄ¹¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥í¥Ã¥«»á¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢´ÛÀ¯ÉÜÂåÉ½¥Þ¥ê¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¿ー¥Ë»á
¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹»þÂå¤Ë³èÌö¤·¤¿¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤Î¡Ö¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥³¼ê¹Æ¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿å¤òµâ¤ß¾å¤²¡¢¥Í¥¸¤òÀÚ¤ëÁõÃÖ¡×¤È¡Ö´¬¤¾å¤²µ¡¤ÈÌý°µ¥Ý¥ó¥×¡×¡Ê¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¥¢ー¥Ê¿Þ½ñ´Û½êÂ¢¡Ë¤¬ËÜÅ¸¤Ë¤ÆÆüËÜ½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÃÎ¼±¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢¿ô³Ø¡¦Å·Ê¸³Ø¤«¤é¿¢Êª³Ø¡¦Æ°Êª³Ø¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÅÚÌÚ¹©³Ø¤ä·³»öµ»½Ñ¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ÖÉý¹¤¤ÃÎÅªÃµµæ¤ò¼ý¤á¡¢¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤ò³«²Ö¤·¡¢¡ÖËüÇ½¤ÎÅ·ºÍ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿å¤òµâ¤ß¾å¤²¡¢¥Í¥¸¤òÀÚ¤ëÁõÃÖ¡×¤È¡Ö´¬¤¾å¤²µ¡¤ÈÌý°µ¥Ý¥ó¥×¡×(¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¥¢ー¥Ê¿Þ½ñ´Û)
¡Ö¿å¤òµâ¤ß¾å¤²¡¢¥Í¥¸¤òÀÚ¤ëÁõÃÖ¡×255x210mm¡Ö´¬¤¾å¤²µ¡¤ÈÌý°µ¥Ý¥ó¥×¡×203x286mm(¥¢¥ó¥Ö¥í¥¸¥¢ー¥Ê¿Þ½ñ´Û)¿À¸ÍÂç³Ø¶µ¼ø µÜ²¼µ¬µ×ÌÀ»á¤Ë¤è¤ë¡¢²òÀâ¤Ç¤Ï¡¢¼ê¹Æ¤Ëµ¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤Ï¡¢Áð½ñÂÎ¤Î¶ÀÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯ÁÛ¤òÂ¾¿Í¤ËÅð¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¦¤«¤éº¸¤ØÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¤¬º¸Íø¤¤Ç¤¢¤ê¡¢Àµµ¬¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â´°È÷
Æü°Ë¹ñ¸ò160¼þÇ¯µÇ°¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî³«ºÅµÇ°
ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÅ·¶õ¤Î¥¢¥È¥é¥¹ ¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Î»êÊõ¡×
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Ê65Æü´Ö¡Ë
µÙ´ÛÆü¡§Ëè½µ·îÍËÆü¡Ê¤¿¤À¤·½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤Ï³«´Û¤·¡¢ÍâÊ¿ÆüµÙ´Û¡Ë¡¢12·î29Æü～1·î2Æü
³«´Û»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ30Ê¬～¸á¸å5»þ¡ÊÆþ´Û¤Ï¸á¸å4»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û
´ÑÍ÷ÎÁ¡§°ìÈÌ1,800±ß¡Ê1,600±ß¡Ë
Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶èÃã±±»³Ä®1-82¡ÊÅ·²¦»û¸ø±àÆâ¡Ë
¢¨¡Ê¡¡¡ËÆâ¤Ï20Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â¡£
¹âÂçÀ¸1,500±ß¡Ê1,300±ß¡Ë
¾®ÃæÀ¸500±ß¡Ê300±ß¡Ë
¢¨¸½ºß¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇäºÆ³«¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢¿ï»þÂçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ÈÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°X¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£