＜第38回東京国際映画祭レッドカーペット・オープニングセレモニー＞◇27日◇東京ミッドタウン日比谷、東京宝塚劇場

東京国際映画祭が開幕し、レッドカーペットに、国内外を代表する映画人が集った。

今年のオープニング作品は、吉永小百合（80）の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、31日公開）。センターピース作品は、倍賞千恵子（84）木村拓哉（52）が出演の「TOKYOタクシー」（11月21日公開）。吉永と「TOKYOタクシー」の山田洋次監督（94）には、特別功労賞の授与も決定している。

今年のコンペティション部門には、日本映画から三代目J SOUL BROTHERS岩田剛典（36）の主演映画「金髪」（坂下雄一郎監督、21日公開）と、福地桃子（28）主演映画「恒星の向こう側」（中川龍太郎監督）が出品。「恒星の向こう側」には、映画監督の河瀬直美氏（56）が俳優として起用され、福地演じる主人公の母を演じている。

今年のフェスティバル・ナビゲーターは、瀧内公美（36）が務める。斎藤工（44）がコンペティション部門審査委員、池田エライザ（29）が、前回、斎藤が務めたエシカル・フィルム賞審査委員長を務める。