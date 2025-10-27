¡ÚÌÀÆü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¾¾¹¾¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡¢¥È¥¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ï°®¼ê¡©¡Ò28ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï28Æü¡¢Âè5½µ¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¡×¤ÎÂè22²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£Âç¶½Ê³¤Î´Ñ½°¤ÎÃæ¡¢ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤äÄÌÌõ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡ÃÎ»ö¤é¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¶Ó¿¥¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤«¤º¡¢¾¡¼ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ø¤ÈÊâ¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ¢ÂðÃæ¤Î¥È¥¡Ê郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤Ï¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤¬°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¥·¡¼¥ó¤â¡Ä¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¾®ÀôÈ¬±À(¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó)¤È¤½¤ÎºÊ¡¦¥»¥Ä¤¬¥â¥Ç¥ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¥È¥(郄ÀÐ)¤È¡¢°Û¹ñ¤«¤éÍè¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¢¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó(¥Ð¥¹¥È¥¦)¤Î¿´¤Î¸òÎ®¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÁ´25½µ125²ó¡£ºî¡¦¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¡¢²»³Ú¡¦µíÈø·ûÊå¡¢¼çÂê²Î¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¡£NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK ONE¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£