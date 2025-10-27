¡Ö¥´¥ßÂÞ¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸«¤¨¤ë¡×44ºÐ¿Íµ¤²Î¼êà¥´¥ß¼Î¤Æá¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿§¡¹ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¡Á!¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥´¥ß¼Î¤Æ¥·¡Ý¥ó¡×
¡¡¿Íµ¤²Î¼ê¤¬SNS¤Ë¸ø³«¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Îà¥´¥ß¼Î¤Æá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¡º£Æü¤ÎÅìµþ¤Ï¹ß¤Ã¤¿¤ê»ß¤ó¤À¤ê¡Ä¤¨¡¼¥ï¥¿¥¯¥·¤Î½Ð¤¬¤±¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¥·¡¼¥ówww¡¡¥´¥ßÂÞ¤Î»÷¹ç¤¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡¡¤½¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¢¤ëwww¡×¤È¼«µÔÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÅçÃ«¤Ò¤È¤ß(44)¡£½©¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤¿Áõ¤¤¤Ë¡¢¼ê¤Ë»ý¤Äà¥´¥ßÂÞá¤âÉÔ»×µÄ¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ë´¶¤¸¤ë¤ªÞ¯Íî¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÅçÃ«¤µ¤ó¤¬¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥´¥ßÂÞ¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¿§¡¹ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¡Á!¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥´¥ß¼Î¤Æ¥·¡Ý¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÅçÃ«¤Ï2002Ç¯¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¦¥·¥ó¥¬¡¼¥º¤Î¡Ö°¡Ëã¿§¤ÎÈ±¤Î²µ½÷¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¡¢°Ê¹ß4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£