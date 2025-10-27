米女子ツアーのアジアシリーズがマレーシアで再開 “最強ジャパン”メンバー3人ら日本勢9人出場
＜メイバンク選手権 事前情報◇27日◇クアラルンプールG＆CC（マレーシア）◇6536ヤード・パー72＞先週は国別対抗戦でオープンウィークになった米国女子ツアーだが、今週30日から秋のアジアシリーズが再開する。舞台はマレーシアで、78人が出場を予定している。
日本勢は9人が出場。日本代表として先週の国別対抗戦に出場し4位になったメンバー4人のうち、古江彩佳、山下美夢有、竹田麗央の3人が個人戦に戻る。この他、先週は国内ツアー「マスターズGCレディース」に出場していた明愛、千怜の岩井姉妹、さらに10月の「ロッテ選手権」「ビュイックLPGA上海」で優勝争いを繰り広げた好調の勝みなみもエントリーしている。直近6試合中5試合でトップ10入りを果たしている畑岡奈紗も、ここで今季初優勝を目指していく。また、年間女王が決まるシーズン最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」の出場資格が与えられるポイントランク60位以内を目指している馬場咲希（現在65位）、吉田優利（同71位）の2人も参戦。ここで“圏内”に突入しておきたいところだ。海外勢は世界ランク1位のジーノ・ティティクル（タイ）、同10位のエンジェル・イン（米国）や、前年覇者のイン・ルオニン（中国）らも名を連ねている。ティティクルは昨年大会2位になっているが、日本勢もフィールド上位につける選手が多いため期待したい。
