吉永小百合、33年ぶり東京国際映画祭へ 麗しい着物姿でレッドカーペットトップバッターに登場
俳優の吉永小百合（80）、のん（32）が27日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『第38回東京国際映画祭（TIFF）』のレッドカーペットに登場した。
【全身ショット】美しい…紫の着物で登場した吉永小百合＆のんら
2人はオープニング作品を飾る『てっぺんの向こうにあなたがいる』に出演する。吉永は紫が映える麗しい着物姿で登場。「東京国際映画祭には33年ぶりに参加させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします」とあいさつし、トップバッターでレッドカーペットを歩いた。
TIFFは世界から監督や俳優、映画関係者などが集まるアジア最大級の国際映画祭。きょう27日から11月5日まで開催され、上映・出品作品数は184本となる。
162メートルのレッドカーペットには、ナビゲーターの瀧内公美、コンペティション審査委員の斎藤工、に出演する吉永小百合やのんをはじめ、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）、北川景子、芳根京子、高橋海人（King ＆ Prince）、柴咲コウ、満島ひかり、鈴木京香、川口春奈、GENERATIONS、池田エライザ、吉井和哉など270人（予定）のゲストが参加する。
