テレビ大阪の番組発「こだわりおせち」限定発売
テレビ大阪『発見!!食遺産』（毎週日曜 後0：29）発の「こだわりおせち」が、26日に発売された。200個限定となる。
【写真】『発見!!食遺産』こだわりおせちの中身
『発見!!食遺産』は、石田靖とゲストが、その土地の知られざるおいしい旬の食材を探すロケ・バラエティー。地元の人に聞き込み“後世に残したい味＝食遺産”を見つけ、番組オリジナルのキッチン屋台でその食遺産のレシピ動画を撮影し、紹介していく。
■『発見!!食遺産』こだわりおせち 商品内容
販売価格：税込2万9800円（送料込）
監修：京都「ぎをん や満文」
配送：冷凍でお届け
内容量：3〜4人前
販売期間：2025年10月26日（日）〜11月28日（金）
※予定数200個に達し次第販売終了
お届け日：2025年12月30日（火）予定
壱の重
近江牛のしぐれ煮
アシアカエビのエビマヨ
紅まいこと昆布のうま煮
鮑旨煮
数の子
寿扇子昆布
黒豆金箔添え
ニシンレモン〆
糸昆布甘酢炊き
紅白なます
弐の重
花咲蟹甲羅盛り
からすみ
海老の旨煮
紅白蒲鉾
きんとん
焼き湯葉巻
どんこ椎茸柚子煮
花餅紅梅ぼかし
ブランデー焼栗
参の重
ローストビーフ
カニ爪冷製マヨネーズ
カニ爪冷製オーロラソース
トリュフフロマージュ
サーモンテリーヌ
蒸し鶏バジル和え
ボロニアソーセージ
ハムとチーズの枝豆テリーヌ
クランベリーくるみ
カスタードオーロラ包み
若桃甘露煮
