かっぱ寿司×トミカ、“光るいか”を運ぶ限定トラック登場 コラボキャンペーン第1弾が始動
かっぱ寿司が、玩具メーカー・タカラトミーのダイキャスト製ミニカー『トミカ』とコラボレーションしたキャンペーンを11月6日（木）からスタートする。第1弾として、お寿司の人気ネタ“いか”を運ぶトラック、『トラック（暗いところで光るいか）』を、全国のかっぱ寿司店舗で先着プレゼントする。
【写真】かっぱ寿司限定商品、“光るイカ”トラックとは…？
今回の企画「かっぱ寿司 キャンペーン トミカ“あそべる！くるま”」は、同チェーンのアプリ会員を対象に実施。期間中、税込3500円以上の飲食またはテイクアウト利用で、会計時に公式アプリの「バーコード付引換券」を提示すると、1会計につき1台の限定トミカがもらえる。数量限定のため、なくなり次第終了。デリバリーでの注文は対象外となる。
プレゼントされる第1弾モデルは、新鮮な“いか”を運ぶトラック。荷台には水槽が設けられ、光をあてておくと暗い場所で“いか”が発光する蓄光ギミックを搭載。水槽部分は取り外しが可能で、ほかのおもちゃを載せて遊ぶこともできる仕様だ。かっぱ寿司だけのオリジナルアイテムとなる。
”おいしいお寿司の裏側を支えるはたらくくるまがテーマ”の同キャンペーンは、親子で楽しみながら学べる体験型イベントとして企画されたもので、食と遊びを融合させた新たな試みだ。かっぱ寿司は「このミニカーを通して、お寿司のネタになる魚や、それを支える働く車に興味を持ってもらい、お寿司をもっと好きになってもらいたい」とコメントしている。
なお、第2弾の「キャンペーン トミカ“あそべる！くるま”」の詳細は近日発表予定。第1弾の配布開始とともに、公式サイトで最新情報が公開される。
