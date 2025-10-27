京町家の一つ「秦家住宅」（京都市登録有形文化財）で、年中行事や住む人の暮らしを記録するドキュメンタリー映画の撮影が進んでいる。

京町家で営まれてきた四季折々の暮らしぶりは、京都の生活文化を代表するものだ。その様子を後世に伝えるため、昨年から撮影がスタート。映画は２０２７年に完成する予定だ。（京都総局 夏井崇裕）

秦家は京都市下京区にある祇園祭の山鉾（やまほこ）町の一つ・太子山町で、江戸時代から約３００年間、子ども向けの丸薬「太子山奇応丸」を製造・販売した商家だった。

９月中旬、玄関から奥まった座敷で僧侶の読経が響く中、映画監督の佐藤広一さん（４７）がカメラを回した。僧侶は時折、手を合わせて座る住人の秦めぐみさん（６８）と母・トキさん（９１）のもとへ近寄り、「魔をはらう」ために火打ち石を鳴らし、体をさする。佐藤さんはその所作を、丁寧に撮影していった。

１、５、９月の年３回営まれる「正五九（しょうごっく）」。「鬼子母神（きしぼじん）」をまつり、先祖代々の供養と子どもの健やかな成長を祈る年中行事の一つだ。

秦家は秦さんの父親で１２代当主の凱彦（よしひこ）さんが亡くなり、１９８７年に廃業した。秦さんは自宅を手放すことも考えたが、先祖代々暮らしてきた場所への愛着からその後も住み続け、行事を守ってきた。９６年からは「住み開き」と呼んで暮らしの様子を公開し、家庭料理を紹介する「料理の会」を毎月開いている。

各地の伝統文化を追うドキュメンタリー映画を手がけてきた佐藤さんは、秦さんの取り組みを知り、「京町家の暮らしや行事を一年を通して記録した映像は、後々貴重になる」と撮影を提案して快諾を得た。

昨年４月に撮影を始め、節句、祇園祭、お盆、季節に応じて建具や調度品を入れ替える「建具替え」などで毎月のように秦家を訪問。様々な場面を記録するため、２年連続で足を運ぶ行事もある。

年中行事は各家庭によって内容が微妙に異なる。家ごとにどのように継承されているのか行政の詳しい調査はなく、世代交代などで途絶えてしまう場合もある。佐藤さんは「季節を感じる生活が難しい現代だからこそ、京町家の丁寧な暮らしを守ることは大切。映画を通じて本物の京都の文化を伝えたい」と意気込む。

映画は９０分程度になる見通し。制作費は約１０００万円で、寄付を募っている。

秦さんは「世の中では珍しい存在になりつつある私たちの日常の光景を、多くの人に知ってもらえたら」と話している。

減少の一途 費用面課題

京町家は減少の一途をたどっている。京都市の２０２４年度の調査では３万４５８０軒で、０８〜０９年度の調査（４万７７３５軒）から約３割減った。老朽化で改修費用がかさみ、相続も難しい場合が多いことから解体されるケースが多い。

市は１７年に「京町家条例」を制定。指定した対象区域内にある京町家を解体する場合などは、１年前までに市への申請を義務づけ、店舗として活用したい事業者らとのマッチングを促すなどしている。また、保存の必要性が高い約１４００軒を対象に改修費を半額補助（上限２５０万円）している。

それでも減少に歯止めがかからないことから、市は今後、固定資産税を軽減するなど更なる対策を検討している。北川和代・市京町家保全継承課長は「京町家の建物や暮らしは京都の景観や文化の象徴であり、対策を急ぎ進めたい」と話している。

◆京町家＝京都にある伝統的な木造家屋で、出格子（でごうし）やしっくい壁、虫籠窓（むしこまど）など特徴的な意匠がある。京都市の定義では、１９５０年の建築基準法施行以前に建設されたものを指す。