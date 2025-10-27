地震学者らでつくる「地震予知連絡会（予知連）」は、名称など組織のあり方を見直す方針を固めた。

１９６９年の設立当時は地震予知ができる前提で研究や観測を進めていたが、その後、政府は「現在の科学では困難」と立場を変えたため、活動内容も含めて名称との隔たりを解消する方向で検討する。１１月から協議を開始し、来年度中に結論を出す。

予知連は国土地理院に事務局を置き、地震学者のほか、気象庁や海上保安庁の職員ら約３０人の委員からなる。現在、年４回の定例会で直近に起きた地震の特徴などについて議論している。

設立の根拠となったのは、政府の６８年５月の閣議了解だ。きっかけは、６５年８月頃に長野県で始まった「松代群発地震」。地震への不安から予知に対する国民の期待が高まり、研究成果の共有で将来の地震発生時間や場所などを事前に推定することを目指した。地震活動の見通しを示す「統一見解」も公表し、政府の防災対策にも影響を与えた。

だが、９５年の阪神大震災などでは前兆をつかむことができず、政府は、現在の科学的知見では予知は困難という前提で対策を進める方針に立場を転換。地震調査研究推進本部を新設し、南海トラフなど、周辺で懸念される巨大地震の発生確率を示すようになった。

次第に予知連の存在感は薄れ、阪神大震災以降は統一見解も公表しなくなった。名称変更は２０１１年の東日本大震災直後も検討されたが、当時は「減災に役立つ情報を提供する努力を放棄したと受け止められる」として見送った。ただ、政府関係者は「役割が国民に見えにくい」と打ち明ける。

今後の見直しでは、政府の公式見解に縛られず、委員の見解を国民に発信する機能などを検討する。予知連会長の遠田晋次・東北大教授は「予知という看板に縛られると、活動に制約が生まれる」と訴える。