■MLB ワールドシリーズ第3戦前日練習（日本時間27日 ドジャー・スタジアム）

【一覧】大谷翔平らドジャースが2年連続世界一へ、MLBプレーオフ日程＆結果

ドジャース・大谷翔平（31）は翌日のワールドシリーズ第3戦を前に久しぶりの本拠地で汗を流した。第4戦の先発が明言されている大谷はブルペンに入り、スプリット、スイーパー、カーブ、スライダーなどほぼ全球種を投げ、29球の熱の入った投球で調整した。ブルージェイズ戦の登板は2022年8月28日に先発し、7回無失点で勝利を挙げている。通算成績は2勝1敗、防御率は3.32。

大谷は会見に出席、自身の状態については「少しずつ上がってきているかなとは思っているので、毎回毎回いい打席を目指していますけどもちろん。相手も素晴らしい投手ばかりですし、そういうわけにはいかないと思うので、事前の準備と後は打席に入る心構えは1打席1打席大事にしながらいきたい」と話した。

投手としてケガ以前とは違って見えるが「ワインドアップも含めて変えている点ではありますけど、一番は不安なくしっかりと投げれている。自分にやりたいように体がついてきている」と分析。ワールドシリーズでの二刀流には「去年は肩の怪我もあってシリーズ自体に全力で集中できる状況ではなかったので、そういう意味では大きく違うと思いますし、肘の状況も含めて健康でプレーできるということに日々感謝したいですし、最後まで残ってワールドシリーズを戦えているということに感謝したい」

第2戦での山本由伸（27）の完投には「由伸は素晴らしいと思いましたし、素晴らしい打線を相手にいいピッチングをしてくれたので、チームメートとして誇らしいと思っています」と口にし、プレーオフでの2試合連続完投には「レギュラーシーズンの中でも1試合完投するというのは難しいですし、それをポストシーズンの相手のレベルも高くなる、プレッシャーもかかる中で2試合連続でやってくれうというのはなかなか出来る事ではないので、本当に頼もしいというか、オフェンス陣からしたら、本当に頼しく、早く援護してあげたいなっていう気持ちになりました」とコメント。

敵地での“We don’t need you（お前はいらない）”というチャント（コール）については「素晴らしかったと思います。僕の妻もすごい大好きなチャントなのでいじられましたけど、個人的には良かったと思います」と笑顔で話し、「家庭ではね、トロントで言われたようなチャントは言われないように努めたいなと思います」と冗談で報道陣を笑わせた。

1勝1敗で迎えた本拠地での第3戦については「終わったことは切り替えてというか、3戦先取のホーム開幕だと思って臨めばいいんじゃないかなと思います」と語った。

