¹äÎÏºÌ²ê¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ËÌ´Ãæ¡Ö»Å»öÍÑ¤Î¼Ö¤Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹äÎÏºÌ²ê¡Ê£³£³¡Ë¤È¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¥¤¡¦¥Ü¥ß¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¡¡»ö¶ÈÀïÎ¬¡¦¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¹äÎÏ¤Ï¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡Ö¥´¥ë¥Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï£·¡¢£¸Ç¯Á°¡£¤½¤³¤«¤éÄê´üÅª¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥´¥ë¥Õ¤¬Âç¹¥¤¡£¤Ä¤¤¤Ë»ä¤â¥´¥ë¥Õ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤±¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢»Å»öÍÑ¤Î¼Ö¤Ë¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¹ç´Ö¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ®°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¹©¾ì¤òË¬¤ì¤Æ¼«¤é´¬¤¤¤¿¥·¥ã¥Õ¥È¤òÁõÃå¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥é¥Ö¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥ó¥¹¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È½ÐÍè±É¤¨¤Ë¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£²þ¤á¤Æ¥´¥ë¥Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤«¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤³¤ó¤Ê¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤¿¤¤à¼¡¤Î°ìÂÇá¤Ï¡Ö½é¿´¤Ë¤«¤¨¤ë¡×¤³¤È¡£¡ÖËÜ´Ö¤µ¤ó¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤È¤â¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò¿·¤¿¤Ë°ì¤«¤é³Ø¤Ó¼£¤¹¤Î¤È¡¢»Å»ö¤â½é¿´¤Ëµ¢¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤¿¡£ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥Ü¥ß¤Îà¼¡¤Î°ìÂÇá¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤È¥´¥ë¥Õ¡×¡£¡Ö°úÂà¤·¤Æ£²Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤â¤·¤Ç¤¤¿¤é»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë»î¹ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£