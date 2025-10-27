【NOBUTA GROUP マスターズGC レディース】最終日

今年の日本オープンは温泉三昧の贅沢な1週間でした。地下1500mから湧き出る泉質は…

圧巻の完全Vだった。

佐久間朱莉（22）が2位に11打差、大会コースレコードの通算25アンダーで今季4勝目。4日間72ホールでボギーはたったの2つ、2イーグル、23バーディーという異次元の内容だった。

「4日間を通じて100点をつけてもいいくらいのゴルフができた。（年間女王に）なりたい思いが強い。意識している中での4勝目は本当に大きいと思う」

そう話した佐久間に、ゴルフジャーナリストの宮崎紘一氏が言う。

「群雄割拠の国内女子ツアーでも佐久間は頭一つ抜け出た存在になりましたが、同時に改めて際立つのがジャンボ尾崎の名伯楽ぶりです。佐久間はジャンボの門下生。同門の先輩、笹生優花（24）と西郷真央（24）はすでに米ツアーに活躍の場を移し、ともに海外メジャーを制覇した。原英莉花（26）も不振から脱し、今季は下部ツアーから這い上がって来季の米ツアー昇格を決めました。佐久間もいずれ米国へ羽ばたいていくでしょうが、そこで……と思うのが渋野日向子のことです」

「話すだけでもプラスになる」

国内ツアーに参戦している渋野は3試合で、予選落ち、40位タイときて今大会は通算3オーバーの47位タイ。予選を通過した50人中のブービーに終わった。米ツアーでは5試合連続予選落ち中と不振脱出の出口が見えない状態が続いている。

「ジャンボの門を叩いたらどうか。渋野は前週の富士通レディースの前、福岡でパッティングの専門コーチの指導を受けたと明かしましたが、現在は特定のコーチの指導を受けず、結果的にもがき苦しんでいる。同じように不振に陥っていた木戸愛（35）は2023年オフにジャンボの指導を受けるようになってから、24年にトップ10入り3回、今季も2度の優勝争いを含めてトップ10入り3回と復調し、6季ぶりのシード復活が見えてきました。来るもの拒まず、去るもの追わずのジャンボは、飛び込んで行けば間違いなく受け入れてくれる。手取り足取りの指導はしませんが、一言のアドバイスに重みがあり、それが効くと門下生は口を揃える。ジャンボほどの経験と実績があるプロはいませんから、話をするだけでもプラスになるはずです。渋野が活路を見いだすために、ジャンボに弟子入りするのはありだと思う」（宮崎氏）

押しかける価値があるのではないか。

◇ ◇ ◇

苦境に立たされている渋野は、本心では「都落ち」していっそのこと日本でプレーしたいと考えているかもしれない。いったいなぜか。米国と日本、その決定的な違いとは何か。

