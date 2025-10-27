今季、メジャーのレギュラーシーズンで完投した投手は計26人だった。そのうち3人は完投が2回、あとの23人は1回。2試合連続で完投した投手はひとりもいなかった。投手の分業制が確立したメジャーで、完投は至難の業なのだ。

その完投を2試合続けて、しかも1試合の重みがケタ違いのポストシーズンで達成したのが山本由伸（27=ドジャース）だ。

日本時間26日のワールドシリーズ第2戦に先発、前日11得点と乗りに乗っているブルージェイズ打線を相手に9回を4安打1失点、8奪三振。四回以降はひとりの走者も許さない完璧な投球だった。15日のリーグ優勝決定シリーズ第2戦（ブルワーズ打線を9回3安打1失点）に続く2試合連続完投である。

ポストシーズンの2試合連続完投は2001年のシリング（当時ダイヤモンドバックスで3試合連続完投）以来、実に24年ぶりの快挙だ。

「チームの戦力になれた実感がある。すごくうれしい。立ち上がりは球数がいっただけに、最後までいけるとは思わなかった。集中して1イニングずつ投げていったことが、結果につながった」とは試合後の山本。

「最後までフォームも崩れず、球質も落ちなかった。闘争心にあふれていた。彼は最後まで投げ切るという昔ながらの感覚をもっているように思う」とロバーツ監督が絶賛すれば、敵将のシュナイダー監督も「初回が最大のチャンスで、その後はほとんどチャンスがなかった。ポストシーズンの2試合連続完投はすばらしい」とベタボメだった。

フリードマン編成本部長は前日の会見でスネル（32）、グラスノー（32）、佐々木（23）の3人について「（ポストシーズンで）これだけの活躍をしてくれるとは思わなかった。3人はいま、すごく調子がいい」と発言。3人はいずれもケガでシーズン中、長期にわたって離脱しただけに、ポストシーズンの別人のような投球は想定外だったに違いない。が、山本は開幕からただひとり先発ローテを守り続けたうえに、ポストシーズンでレギュラーシーズン以上の投球をしたのだから、その価値は計り知れない。

「数年前、ドジャースが彼（山本）を心から欲しがった理由がここにある」とはフリーマン（36）。カーショー（37）は「初回無死一、三塁のピンチで打席に（ブルージェイズの主砲）ゲレロJrを迎えたピンチを（三振で）切り抜け、その後は球数を抑えた。彼は投球フォームが完璧。最初は速球、カーブ、スプリットだったけど、いまはシンカー、カッター、スライダーまで6種類の球種を自在に操る」と言った。チームを代表する投打の主力が最大限の賛辞を贈ったのだ。

ドジャースはある意味、大谷（31）のチームと言っても過言ではない。大谷は八回、貴重な追加点を呼び込むポストシーズン5戦連続となる安打を右前に放ったが、この日の山本はその大谷もかすむ活躍だった。

23年オフ、投手史上最高額となる「12年465億円」でドジャースと契約した。フリーマンの言う「ドジャースが心から欲しがった理由」はその金額にも表れている。さる特派員の話。

「山本は交渉の過程でロサンゼルスからニューヨークへ飛び、ヤンキースやメッツと交渉。全米でも指折りの資金力のあるコーエン・オーナーとは2度目の食事をしたうえで、ロスに戻るとドジャースが当初提示した条件から100億円ほど上積みがあったとか。ドジャースは何が何でも彼が欲しかったのでしょうけど、山本は人気も資金力もある2球団をダシに使った可能性があるのです。名門球団を手玉に取る気持ちの強さはハンパじゃありません」

ブルージェイズはもともと打線が強力。しかも前日は14安打11得点と勢いもある。三回までいずれも先頭打者が出塁、4安打と死球でチャンスを広げた。そんなブルージェイズ打線を粘り強い投球でかわし、勢いを止めたのは技術だけではない。「気持ちの強さ」もあればこそだ。

MLB公式サイトは、この日の山本の快投をトップページで報じた。リーグ優勝決定シリーズMVPを獲得した大谷に続いて、山本はスター軍団の中のエースとして認知されたに違いない。

