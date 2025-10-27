※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

赴任早々、生徒の反感を買った非常勤講師・岡田は、コネ採用の事実にプライドを傷つけられ、人気実習生・川合への嫉妬を募らせていく。川合が男子生徒・三村に告白される場面を見て「不適切な関係だ」と訴えるが、三村と生徒の証言によって嘘が明らかに。さらに他の問題行動も発覚し、校長室に呼び出された岡田は、言い訳しようのない状況に焦り始める。「自分の勘違いだった」と言い逃れを図るが、校長は「教育者としてあるまじき行為だ」と厳しく叱責するのだった。



■たとえ故意でなくても…傷つけた事実は消えない

■これから生まれてくる我が子が同じ目に遭ったら…？■ついに謝った…！岡田の心に変化が!?たとえわざとではなかったとしても、生徒を傷つけた事実は変わらない。「生徒たちを、自分の子どもに置き換えて考えてください」――真山の言葉に、岡田は言葉を失います。もう、謝るしかない状況でした。「……すみませんでした」小さく頭を下げた岡田。その姿には戸惑いが混じっているように見えますが、どこかに変化の兆しも感じられます。彼女はついに心を入れ替えたのでしょうか――。(スズ)