【あの人は今こうしている】

遠山奨志さん

（元阪神タイガース投手／58歳）

◇ ◇ ◇

プロ野球ドラフト会議が23日に行われた。競合、くじ引き、一本釣り。今年も泣き笑いのドラマが展開されただが、40年前の1985年に阪神の1位指名を受けたのが遠山奨志さんだ。ドラフトの思い出や2度の戦力外通告、巨人・松井秀喜キラーとしての復活劇など山あり谷ありの野球人生を語ってくれた。

現役引退は2002年。23年ぶりに会った遠山さんはふっくらとしていた。体重は当時から約10キロ増の95キロ。評論家活動を終えてからは大阪・浪速高野球部の監督を5年間務め、今年3月から京都廣学館高校野球部の特任投手コーチ兼チーム強化アドバイザーとして週の半分、球児を熱血指導している。

「高校生はひとつのきっかけでコロッとよくなる成長力がある。それがやりがいでもあり、面白いところだよね。就任した時点で部員はわずか16人。競争しなくても全員ベンチ入りメンバーになれるから必死さがなかった。でも、4月に1年生が18人、来年も24人が内定しているから45人になる。ようやく試合に行くAチーム、課題強化のBチームが編成でき、そこから競争が生まれて強くなっていく。京都は今、抜きんでた高校がなくダンゴ状態だから楽しみなんだ」

日本人メジャーリーガーも増えて本場の野球が身近になったこともあり、投手には“投げ込みは悪”論が広まりつつある。だが、遠山さんの指導法は真逆だ。

「走り込みも含めて、それは違うよと。君たちはまだ成長過程で体力もない。細い体じゃ何もできないよと。投げ込まないとフォームも固まらないし、制球も肩のスタミナもつかないからね」

そうした教えは、プロで積み上げた経験から学んだ。

■高卒ルーキーでいきなり8勝も、故障に泣き、山あり谷ありの40年

高校野球といえば、熊本・八代第一高校のエースだった遠山さんは、1985年のドラフト会議前には11球団から指名あいさつを受けていた。だが、返事はすべてお断り。

「社会人の本田技研熊本に行くつもりだったんだ。会社を挙げて盛り上がる都市対抗野球にあこがれてね。でも、あまりにしつこいから『じゃあ1位なら』と伝えたら、本当に阪神が指名したんだ」

清原和博の外れ1位で入団し、1年目にいきなり8勝をマーク。将来の大エースと期待された。しかし、翌年から左肩、左ひじなどを痛めて成績は低迷し、90年オフに高橋慶彦との交換トレードでロッテへ。4年後に野手に転向して再出発を図るが、97年オフに戦力外通告を受ける。

しかし、拾う神あり。古巣へ戻った。

「阪神時代の先輩コーチから入団テストを打診されてね。当時の吉田義男監督が、ボクのことを打者ではなくロッテ時代にオリックスのイチロー対策でサイドスローに変えていた投手として興味をもって採用してくれた」。それでも結果を残せず、1年で再び戦力外通告。今度こそ引退を覚悟した時、就任したばかりの野村克也監督が「左投手は必要や」と急転、残留が決まった。

■「顔も見たくない」と言わしめた巨人・松井キラー

九死に一生を得た遠山さんは野村監督の指示でシュートを覚え、ここから巨人の左の主砲・松井キラーとして大ブレークする。

中でも右腕の葛西稔と組み、相手打者の左、右に合わせて遠山-葛西-遠山-葛西……という必殺のワンポイント継投は球界を席巻。2人が投手と一塁手を何度も行き来する奇策は「野村スペシャル」と呼ばれ、全盛時の松井が「遠山さんの顔も見たくない」と白旗を揚げたほどだった。

「野村監督の掲げる弱者が強者を倒す継投だった。おかげで5年間も一軍のマウンドに上がれた。いま教えている廣学館野球部は弱いチーム。強い相手を倒すにはどうしたらいいか、チラッとあの時代が頭をよぎることもあるんですよ」

はたして高校球界に「遠山スペシャル」が炸裂するか。“金四郎”はちゃめっ気たっぷりに笑った。

兵庫県川西市で夫人と2人暮らしだ。

（取材・文=長浜喜一）

▽遠山奨志（とおやま・しょうじ）1967年、熊本県生まれ。八代第一高のエースとして活躍も甲子園経験はない。プロ実働14年（野手3年）で通算16勝22敗5セーブ。左投げ左打ち。兵庫県川西市で夫人と2人暮らし。愛称は「金四郎」。