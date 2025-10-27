ブリーダーズＣ競走が日本時間１１月１日と２日、米国・デルマー競馬場で行われる。日本人最多の海外重賞１６勝を誇る「世界のＹＡＨＡＧＩ」こと矢作芳人調教師＝栗東＝は３頭を送り出す。ＢＣスプリント（２日、ダート１２００メートル）にはアメリカンステージ（牡３歳、父イントゥミスチーフ）。３歳春に海外遠征で古馬と対戦させた期待馬が再び海を越えた挑戦に打って出る。（取材・構成 山本 武志）

かわいい子には旅をさせよ―。アメリカンステージには矢作イズムが詰まっている。今春、３歳馬ながらドバイで行われた古馬相手のＧ３（マハブ・アル・シマール）に参戦。前年のゴールデンシャヒーンの勝ち馬タズに続く２着と健闘した。その後のドバイ・ゴールデンシャヒーンは６着だったが、この遠征にはある意図があった。

「日本競馬の番組に対して、一石を投じるという意味もありました。ダート１２００メートルのオープンがない以上、海外に行くしかなかった。ダートに関してはＪＲＡと地方が協力し合っているわけだから、フォーエバーヤングもそうだが、ああいう強い馬を日本で走らせる番組をつくってほしい。俺だって、日本で条件の合う賞金の高いレースがあれば使いたいですから」

早い時期に海を渡る矢作流の「英才教育」は高い期待があるからこそだ。

「経験値は間違いなくあると思います。ＢＣやケンタッキーダービーは調教中もファンがすごい（よく見られる）んだけど、ドバイでフォーエバーヤングと一緒にリードポニーとかにも慣らしていますからね」

骨折明けだった前走の藤森Ｓは２着で、思わぬ敗戦を喫した。

「負けたことがすべてですね。大目標は次だが、あの仕上げでも勝てると思っていた調教師が甘かった。それだけです。フォーエバーヤングじゃないけど、国内の短距離ダートで負けさせてはいけない。それぐらいの器だと思っています。それだけに不本意というか、（馬券を）買ってくれた方に申し訳なかったです」

本場アメリカに乗り込んでのスピード勝負。過去に日本馬のべ７頭が出走して、５着以内は１度もない。壁が高いことは分かっているが当然、勝負するための遠征だ。

「春は相手がタズだったからね。今回もストレートノーチェイサーの他にも、イマジネーションやナカトミ…。強い馬がいっぱいいるよね。ただ、この馬は父がイントゥミスチーフでアメリカ的ではある。日本の感覚ではあれだけ前に行く競馬だったら、差し馬の方が有利と思うけど、前に行くスピードがあるうえ、そのまま押し切るというのがアメリカの競馬。それはアメリカンステージに合っていると思います」