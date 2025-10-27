カンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）は２７日、コメ政策について議論した。

石破茂内閣のもと、小泉進次郎前農水大臣が、需要に応じた増産をかけていたのに対し、鈴木憲和農水大臣が再び生産を調整するよう方針転換した。現在、スーパーではブランド米が５キロ４０００円超えの状況。元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「高く価格を維持して、あとはクーポンみたいなもので、みんな国民の負担をやわらげるっていうのは社会主義的なやり方なんですよ。資本主義のやり方っていうのは、需要と供給量、生産量っていうのも民間に任せておいて、ただ農家さんがあまりにも価格が低くなって生活が苦しくなった場合だけ国が出ていきますよっていうこと」と説明した。

現在の鈴木大臣のやり方は、小泉前大臣の方針を１８０度変える方針とし「鈴木大臣は今の目の前の農家さんのことしか考えていない。自民党が組織としてこれぐらい１８０度の転換をするんだったら、自民党内でもっと大きな議論をやってやらないと。１人の総理と１人の大臣が変わることによって、バッとここまで変わるというのはちょっとこれは日本の政治の弱さを表してます」と斬った。