男子プロゴルフツアーのダンロップフェニックス（１１月２０〜２３日、宮崎・フェニックスＣＣ）の記者会見が２７日、宮崎市内で行われ、コース改造の全容が発表になった。総距離は７５ヤード伸びながら、パー７１から７０に変更になった。

名誉トーナメントアドバイザーの青木功氏が５度コースを視察し、戦略性と難度を高めたコースセッティングを助言してきた。会見に出席した青木氏は「パー７２だと７６００ヤードが今の世界基準。これまでは７２００ヤードなくパー７１だったから、いろんなことを考えて４番をパー４でやる形にした」と説明した。

４番は５５ヤード短い５１２ヤードになり、パー５からパー４になる。１番は使用ティーが変更になり、３０ヤード伸びて４１６ヤードに様変わりする。

また、４つのホールでティーイングエリアが新設された。２番は３２ヤード伸び、４６８ヤード。７番は１９ヤード伸び５４０ヤード。１５番は２２ヤード伸び４８７ヤード。１７番（パー３）は２７ヤード伸び２１３ヤードのティーが新たに完成した。

距離に加え、２、７、１５番ではフェアウェーラインの変更も施した。「ただ真っすぐ打つだけじゃなく、いかに選手の技術を引き出すかを追求した。ピン位置もこれまで切ったことのない位置に変えることを考えている」と明かした。