日本テレビは２７日、東京・汐留の同局で社長定例会見を行った。元ＴＯＫＩＯの国分太一が「コンプライアンス上の問題行為」を理由に自身を番組から降板させた同局の対応に関し、日弁連に人権救済を申し立てたことなどに言及した。

国分は２３日、日弁連に人権救済を申し立てた。代理人を務める菰田優弁護士は同日、都内で会見し、コンプラ違反行為の事実認定のためのヒアリングや、同局系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」降板決定に至るまでの手続きついて「人権尊重のガイドラインに反している」などと同局の対応を批判した。

福田博之社長はこの日の会見で、国分のコンプラ違反行為を巡る一連の対応について、「一環して関係者のプライバシーを守ることを最優先に細心の注意を払っている。適正な手続きに則ったものと考えております」と、国分が番組降板に至るまでの対応に問題がないことを改めて強調した。

申し立て書では、「国分の事情聴取以前にコンプライアンス違反を認定し、取締役会で降板を決めていた」と“結論ありき”だったと主張。福田社長は同主張を否定し、「国分さんにも人権があるのは当然のこと。そして国分さんの人権にも十分に配慮してきた。誘導質問やだまし討ち、口止めといった表現には全く当たらないと認識している」と話した。

また、国分へのヒアリングについて「ヒアリングもご本人の了承を得てから行っている。国分さんとお話した時点で、降板を即断しなければならない事案だった」と振り返った。人権救済申し立て後は、調査の必要性などが検討されるが、同局は「日弁連で調査に入った場合は粛々と受け止め対応していく」とした。