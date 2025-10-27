２６日、表彰式に臨むチウ・ダン（左）と張本智和。（ロンドン＝新華社配信）

【新華社ロンドン10月27日】卓球のWTTスターコンテンダー・ロンドンは26日、ロンドンで男子シングルス決勝が行われ、日本の張本智和はドイツのチウ・ダンに2-4で敗れた。

２６日、男子シングルス決勝で得点を喜ぶ張本智和（左）。（ロンドン＝新華社配信）

２６日、表彰式に臨むチウ・ダン。（ロンドン＝新華社配信）

２６日、男子シングルス決勝でサーブを放つ張本智和。（ロンドン＝新華社配信）

２６日、男子シングルス決勝で得点を喜ぶチウ・ダン。（ロンドン＝新華社配信）

２６日、男子シングルス決勝に臨む張本智和。（ロンドン＝新華社配信）