ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 張本智和、男子シングルスで準優勝 卓球スターコンテンダー・ロンド… 張本智和、男子シングルスで準優勝 卓球スターコンテンダー・ロンドン 張本智和、男子シングルスで準優勝 卓球スターコンテンダー・ロンドン 2025年10月27日 15時2分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２６日、表彰式に臨むチウ・ダン（左）と張本智和。（ロンドン＝新華社配信） 【新華社ロンドン10月27日】卓球のWTTスターコンテンダー・ロンドンは26日、ロンドンで男子シングルス決勝が行われ、日本の張本智和はドイツのチウ・ダンに2-4で敗れた。２６日、男子シングルス決勝で得点を喜ぶ張本智和（左）。（ロンドン＝新華社配信）２６日、表彰式に臨むチウ・ダン。（ロンドン＝新華社配信）２６日、男子シングルス決勝でサーブを放つ張本智和。（ロンドン＝新華社配信）２６日、男子シングルス決勝で得点を喜ぶチウ・ダン。（ロンドン＝新華社配信）２６日、男子シングルス決勝に臨む張本智和。（ロンドン＝新華社配信）２６日、男子シングルス決勝でリターンするチウ・ダン。（ロンドン＝新華社配信） リンクをコピーする みんなの感想は？