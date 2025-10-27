日本テレビは２７日、東京・汐留の同局で定例会見を行い、Ａぇ！ｇｒｏｕｐの草間リチャード敬太が公然わいせつの疑いで逮捕、送検され、活動休止となったことに言及した。

草間は、同局系バラエティー「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」に出演していた。同局はこの日の会見で、草間の一連の騒動を受けて、「日本テレビ番組の出演者逮捕ということで、非常に驚きました。事件の詳細が分かっておりませんので今後については申し上げられません」と話した。

同番組を巡っては、元ＴＯＫＩＯ・国分太一が「複数のコンプラ違反行為」が認められたため、番組を降板。今月４日には草間が逮捕されるなど、出演者の不祥事が続いている。同局も番組内容の差し替え対応などに追われたが、番組放送継続などへの影響については「企画や番組そのものに影響があることではないと受け止めております」とした。

草間は、今月４日朝に東京都新宿区で下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された。７日に釈放された際に草間は「この度はお騒がせして申し訳ございませんでした」などと涙ながらに謝罪した。