元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（56）が27日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。コメの価格高騰に対し、鈴木憲和農相が導入を目指す「おこめ券」について、私見を示した。

コメの増産を進めた小泉進次郎前農相の政策を、鈴木農相が見直す動きについて、ジャーナリストの鈴木哲夫氏は「大臣が自分の意見を言うのはいいんだけど、この大臣を任命したのは高市さん。高市さんの農業政策はまだ聞けてない。そういう中で、こういうのだけが先行していくのは手順が違うと思う」と話した。

これに橋下氏は「もっと民間の経済活動を重視していくという考え方と、国家が全面に出るべきだっていう考えがごちゃまぜになっている」と解説。「今高市さんは国家を全面に出すべきっていう考え」とし、「国が決めた産業にどんどんお金を入れて行くということ」と説明した。

そして「ステレオタイプ的に民間がいいのか、国家がいいのかということではなくて、あくまでもこのバランス」と前置きした上で、「高市さんは今回、国家を全面に出す政権」と指摘。「コメについても、たしかに価格については首相が口を出すべきだじゃないと言いますが、実際は需要と供給を調整して、生産量を調整して価格のコントロールに入ってる。だから価格が上がって行きます」と語った。

そのため「おこめ券を配ったらいいじゃないですかって言うけど、これって社会主義みたいな国がやること」とキッパリ。「高くなったらおこめ券を出すんだったら、医療が高くなったら医療券を出すのか、他の野菜でも高くなったら野菜券を出すのかとなる」と続けた。

また「高く価格を維持して、クーポンみたいなもので国民の負担をやわらげるっていうのは、社会主義的なやり方」と繰り返し、「本来資本主義のやり方っていうのは、需要と供給、供給量っていうのを民間に任せておいて、ただ農家さんの生活が苦しくなった場合だけ、国が出て行きますよっていうのをやる」と橋下氏。「今、高市政権で鈴木大臣のやり方は、そうじゃなくて国が全面に出てきて、価格はもう“高止まりで維持しますよ”って言ってるに等しい」と語った。