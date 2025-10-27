元大阪府知事、元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２７日、カンテレ（関西テレビ）「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」に生出演。高市首相が２４日に所信表明演説をした際、野党から起きたヤジがＳＮＳを中心に批判が集まっていることについて、「頭悪いんじゃないの？あの人ら」と批判。「ヤジなんかゼロにしなきゃ」と指摘した。

ハイヒール・リンゴが「こういう悪い（国会の）慣習は時代にそぐわない」とコメントした後、橋下氏は“国会議員は全員、１回、民間企業で研修しろ”と書いたフリップを提示。「あの国会なに？！幼稚園なの？！頭悪いんじゃないの？あの人ら。もう勘弁してくれよ」とあきれ、「民間の大切な会議でヤジなんかありますか？」「ヤジなんかやって、会議成り立たないじゃないですか」と訴えた。

リンゴがあらためて「これは（今回は）ちょっとさすがに聞いてられないと思いました」と口にすると、橋下氏は「生産的な国会」のために、「（ヤジは）ゼロにして、きちんと国会で（政策を）決める、っていうのをしていかないと。ヤジなんてやめて」と繰り返した。

立憲民主党の野田代表は、ヤジを飛ばした議員に注意したことを明かしており、橋下氏は注意したことについては評価した上で、「立憲民主も体質変えないと。安住幹事長も昭和スタイルやめて」と国民民主・玉木代表を「玉木」と呼び捨てにするなどの態度に疑問の声が上がっている安住幹事長にも言及。

立憲・小西洋之参院議員が自身のＸでヤジについて「これぞ、議会政治であり、このヤジを放った議員は国民代表として称賛されるべきだと思います」などと投稿し、波紋を広げていることには「小西さんも意識変えないと。政権とれないですよ」とコメントした。