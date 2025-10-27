ギークス、上期経常を39％上方修正、通期も増額

ギークス <7060> [東証Ｓ] が10月27日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の2.8億円→3.9億円(前年同期は1.9億円)に39.3％上方修正し、増益率が40.7％増→96.0％増に拡大する見通しとなった。

上期業績の好調に伴い、通期の連結経常利益も従来予想の6.6億円→7.7億円(前期は4.9億円)に16.7％上方修正し、増益率が33.6％増→55.9％増に拡大する見通しとなった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

売上高の増加や生産性の向上等による費用の減少により、全てのセグメントの業績が堅調に推移していることから、第２四半期（中間期）の連結業績予想を修正するものであります。 また、通期における連結業績予想につきましても、第２四半期（中間期）の状況等を踏まえ、上記の通り修正いたします。（注）上記予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なってくる可能性があります。

