【10月26日のB1結果】北海道が同地区対決を制し3連勝…千葉Jは開幕連勝記録を9に伸ばす

10月26日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第5節GAME2の13試合が行われた。

同地区対決のレバンガ北海道vs仙台89ERSは、前半から一進一退の攻防が続き、第3クォーターには北海道が12点のビハインドを背負う。しかし最終クォーターに入り、富永啓生が3ポイントシュートで反撃の狼煙を上げると、ドワイト・ラモスが得点やアシストで躍動。同点とした残り4秒にラモスが値千金のスティールからバスケットカウントをねじ込み、97－95で競り勝った。3連勝で東地区3位をキープした北海道は、ラモスが19得点5アシストでチームをけん引。富永も4本の3ポイント成功を含む22得点を挙げ、今シーズンの1試合平均得点を16.9得点としている。

B1新記録となる開幕8連勝中の千葉ジェッツはサンロッカーズ渋谷を圧倒。第1クォーターから34－11と大量リードを奪うと、一度も逆転を許すことなく、95－72で9連勝を飾った。ナシール・リトルがベンチスタートながら25得点13リバウンドのダブルダブルをマーク。B1史上初となる個人通算1200本の3ポイント成功を達成した富樫が19得点、渡邊雄太も13得点を記録した。

25日のGAME1で今シーズン2敗目を喫した宇都宮ブレックスは、滋賀レイクスに97－79でリベンジ成功。D.J・ニュービルが25得点、アイザック・フォトゥが22得点と躍動し、今シーズン全試合先発出場の高島紳司も4本の3ポイントを成功させ2ケタ12得点を挙げた。

そのほか、西地区は首位の長崎ヴェルカが8連勝、2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが7連勝で、ともに1敗（8勝）のまま白星量産態勢。琉球ゴールデンキングスはヴィック・ローが29得意10リバウンドのダブルダブルをマークし群馬クレインサンダーズに勝利。シーホース三河はファイティングイーグルス名古屋を下して愛知県ダービー2連勝を果たした。

10月26日のB1試合結果一覧は以下の通り。

◆■10月26日の試合結果

北海道 97－95 仙台



秋田 76－79 島根



富山 67－91 長崎



京都 73－94 A東京



佐賀 76－73 越谷



宇都宮 97－79 滋賀



三遠 79－63 川崎



三河 89－73 FE名古屋



名古屋D 98－68 A千葉



大阪 83－73 広島



横浜BC 81－69 茨城



琉球 85－81 群馬



千葉J 95－72 SR渋谷

【動画】北海道が接戦を制し3連勝…10月26日仙台戦ハイライト映像