Image: Amazon

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、「MX KEYS mini」に「MXTB2d」など、ロジクールのキーボードやマウスなどがお得に登場しています。

ロジクールのコンパクトキーボード「MX KEYS mini」が13,480円に。タイピングのしやすさも◎

【Amazon.co.jp限定】ロジクール MX KEYS mini KX700GRd ミニマリスト ワイヤレス イルミネイテッド キーボード グラファイト 充電式 Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 USB-C-A 日本語配列 無線 KX700 国内正規品 13,480円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール KEYS TO GO 2 ワイヤレス キーボード iK1043GRUd 薄型 軽量 222g Bluetooth ワイヤレスキーボード 無線 Easy-Switch 日本語配列 電池寿命36ケ月 Windows Mac iPad iOS Android Chrome iK1043 グラファイト 国内正規品 9,980円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO ゲーミングキーボード G-PKB-002LNd テンキーレス リニア 赤軸 静かなタイピング GXスイッチ 有線 ゲーミング メカニカルキーボード 日本語配列 LIGHTSYNC RGB 充電 着脱式ケーブル 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き 10,980円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

ロジクールの高機能トラックボールマウス「MXTB2d」が15％オフとお得な価格で販売中！

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス MXTB2d MX ERGO S Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome Android トラックボールマウス グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 15,130円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2300 グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 13,980円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 6,180円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G 8000Hz 右手 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 44K DPI 8K ポーリングレート ワイヤレス ゲーミングマウス GPROXSL-WLDEXBKd エルゴノミクス 軽量 60g LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ LIGHTSPEED USB Type-C 充電 国内正規品※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き 20,820円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO 2 LIGHTSPEED 44K DPI ワイヤレス ゲーミングマウス G-PPD-002XWL-BKd 軽量 80g LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ HERO2 センサー USB Type-C 95時間連続使用可能 POWERPLAY 充電 FPS ゲーミング マウス 国内正規品※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き 12,780円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

プロゲーマーと共同開発した次世代ゲーミングヘッドセット「PRO X」が18％オフとお買い得！

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO X ゲーミングヘッドセット G-PHS-003d ゲーミング ヘッドセット Dolby 7.1ch サラウンドサウンド 3.5mm 有線 マイク付き Blue VO!CE搭載 軽量 ヘッドホン ヘッドフォン PS5 PS4 PC Switch 2 ブラック 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き 11,980円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

Logicool G ゲーミングヘッドセット G335 ゲーミング ヘッドセット G335BK 軽量 222g 3.5mm 有線 立体音響 ステレオ 2.1ch フリップミュート マイク付き PS5 PS4 PC Switch 2 Xbox スマホ 対応 ヘッドホン ヘッドフォン ブラック 国内正規品 6,290円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ヘッドセット H340r ノイズキャンセリング マイク付き ステレオ USB 接続 マイク 軽量 ヘッドホン ヘッドフォン ブラック windows mac Chrome テレワーク リモートワーク Web会議 国内正規品 [Amazon.co.jp 限定壁紙ダウンロード付き] 2,770円 （24％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】ロジクール ヘッドセット H111r ステレオ 3.5mm接続 ノイズキャンセリング マイク 軽量 ヘッドフォン windows mac Chrome テレワーク リモートワーク Web会議 国内正規品 2年間メーカー保証 1,510円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Logicoolのセール対象商品一覧はこちら

なお、上記の表示価格は2025年10月27日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「AmazonスマイルSALE」