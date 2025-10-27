「優しさにグッときた」湘南のJ２降格が確定したピッチ上で――福岡FWの振る舞いに脚光「ウェリントンも心境は複雑だろうな」
福岡に所属するウェリントンの心温まる振る舞いが感動を呼んでいる。
10月26日に開催されたJ１第35節で、福岡と湘南が対戦。スコアレスで迎えた90＋３分、福岡が見木友哉のPKで均衡を破る。これが決勝点となり、福岡が１−０で勝利。敗れた湘南は、３試合を残してJ２降格が決まった。
試合後、悔しさをあらわにする湘南の選手たちにウェリントンが歩み寄る。かつて湘南でもプレーした37歳のFWは、鈴木章斗を優しく抱きしめ、言葉をかける。涙にくれる石井久継にも同様に接した。
その様子が収められた動画をJリーグの公式Xが公開。以下のような声があがった。
「泣いてしまうよ...」
「古巣に対するリスペクトってこういうことだよね」
「慰めているのがウェリントンなの来るものがあるな」
「人としてすごいカッコいいな」
「ウェリントンありがとう」
「本当に素晴らしい人」
「優しさにグッときた」
「胸を打たれるね」
「ウェリントンも心境は複雑だろうな」
悲しみに暮れる古巣にウェリントンも思うところがあったようだ。なお、福岡は湘南戦の勝利で勝点を44に伸ばし、J１残留を確定させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】湘南のJ２降格が確定。試合後にウェリントンが古巣の選手たちに寄り添う
