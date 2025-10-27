【劇団☆新感線×Rakuten TV】超豪華《爆烈関連作パック》が特別価格＆期間限定で11⽉1⽇(⼟)より登場／11⽉29⽇(⼟)から《週イチ笑撃！オンライン上映会》を開催
劇団☆新感線×Rakuten TV《爆烈関連作パック》が登場
劇団☆新感線が初めてRakuten TVとコラボし、《爆烈関連作パック》が特別価格＆期間限定で11⽉1⽇(⼟)より配信される。また、11⽉29⽇(⼟)からは、《週イチ笑撃！オンライン上映会》が開催される。
劇団☆新感線の45周年を記念して、Rakuten TVとの初めてのコラボが決定。2025年11⽉1⽇(⼟)より、 “劇団☆新感線 45 周年 動画まつり～爆烈関連作&笑撃作⼀挙⼤放
出!～”と題して、劇団☆新感線作品が配信される。
11月に東京公演が控える『爆烈忠⾂蔵』の出演者関連作をまとめた《爆烈関連作パック》の販売に加え、初めての配信となる『⽉影花之丞⼤逆転』を含む《週イチ笑撃！オンライン上映会》を期間限定で実施する。
超豪華《爆烈関連作パック》が特別価格で配信
早期購入者は楽天ポイントが11倍！プレゼントキャンペーンも
《爆烈関連作パック》は、
現在上演中の『爆烈忠臣蔵』に出演している小池栄子、早乙女太一、向井理が、
それぞれ劇団☆新感線に初出演した
『髑髏城の七⼈(2011)』、『蛮幽⻤』、『髑髏城の七⼈』Season⾵をはじめ、『ZIPANG PUNK～五右衛⾨ロックⅢ』、『髑髏城の七⼈』Season⽉《下弦の⽉》、『偽義経冥界歌』、『狐晴明九尾狩』の7作品を詰め合わせパックにしたもの。
今回だけの特別価格(4,500円)でRakuten TVで配信される。
期間は2025年11⽉1⽇～2026年1⽉11⽇。
2025/11/1(⼟)からの11⽇間に《爆烈関連作パック》を早期購⼊すると楽天ポイントが通常1%のところ11倍の11%進呈される。
さらに購入者の中から抽選で11名様に “いのうえひでのりサイン⼊り”の劇団☆新感線 45周年記念公式ムック『劇団☆新感線 45年サムライたちの野望』が当たる。
劇団☆新感線 歴代の笑撃作を堪能！
《週イチ笑撃！オンライン上映会》
11⽉29⽇(⼟)からは、劇団☆新感線 歴代の名作・笑撃作を週⼀回のオンライン上映会(疑似ライブ配信)として特別配信する。
ラインナップは2020年に配信された『五右衛⾨ vs 轟天』『鋼鉄番⻑』『ラストフラワーズ』『新感線ＭＭＦ！』の 4作品に加え、配信としては初出しとなる『⽉影花之丞⼤逆転』を加えた計5作品。
視聴チケットはそれぞれ1,980円(税込)。販売は11⽉1⽇(⼟)から。
Rakuten TV 特集ページはこちら。
https://tv.rakuten.co.jp/static/cpn/gekidan-shinkansen
本企画の詳細を伝える新感線ブログはこちら。
https://blog.vi-shinkansen.co.jp/?p=12007
（文：：エントレ編集部）
劇団☆新感線45周年 動画まつり～爆烈関連作&笑撃作⼀挙⼤放出!～
①劇団☆新感線45周年 動画まつり 爆烈関連作パック
…「爆烈忠⾂蔵」出演者が劇団☆新感線に出演した過去作7作品をスペシャルパックにして期間限定販売
[視聴期間] 45⽇間
[販売情報]・販売価格︓4,500円(税込) ※単品販売はございません。
・販売期間︓2025/11/1(⼟)10:00～2026/1/11(⽇)23:59
②劇団☆新感線45周年 動画まつり 週イチ笑撃︕オンライン上映会
第1弾★『五右衛⾨vs轟天』 オンライン上映会
[配信作品] 『五右衛⾨vs轟天』（2015年上演）※本編︓174分（⼀幕+⼆幕）
[配信⽇時] 2025/11/29(⼟) 配信開始 17:30 / 開演予定 18:00 ※⾒逃し配信︓2025/12/7(⽇)23:59まで
第２弾★『⽉影花之丞⼤逆転』 オンライン上映会
[配信作品] 『⽉影花之丞⼤逆転』（2021年上演）※本編︓125分
[配信⽇時] 2025/12/6(⼟) 配信開始 17:30 / 開演予定 18:00 ※⾒逃し配信︓2025/12/14(⽇)23:59
第３弾★『鋼鉄番⻑』 オンライン上映会
[配信作品] 『鋼鉄番⻑』（2010年上演）※本編︓164分（⼀幕+⼆幕）
[配信⽇時] 2025/12/13(⼟) 配信開始 17:30 / 開演予定 18:00 ※⾒逃し配信︓2025/12/21(⽇)23:59
第４弾★『ラストフラワーズ』 オンライン上映会
[配信作品] 『ラストフラワーズ』（2014年上演）※本編︓181分（⼀幕+⼆幕）
[配信⽇時] 2025/12/20(⼟) 配信開始 17:30 / 開演予定 18:00 ※⾒逃し配信︓2025/12/28(⽇)23:59
第５弾★『新感線MMF︕』 オンライン上映会
[配信作品] 『新感線MMF︕』（2015年LIVE） ※本編︓98分
[配信⽇時] 2025/12/27(⼟) 配信開始 17:30 / 開演予定 18:00 ※⾒逃し配信︓2026/1/4(⽇)23:59
