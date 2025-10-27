

劇団☆新感線×Rakuten TV《爆烈関連作パック》が登場

劇団☆新感線が初めてRakuten TVとコラボし、《爆烈関連作パック》が特別価格＆期間限定で11⽉1⽇(⼟)より配信される。また、11⽉29⽇(⼟)からは、《週イチ笑撃！オンライン上映会》が開催される。



劇団☆新感線の45周年を記念して、Rakuten TVとの初めてのコラボが決定。2025年11⽉1⽇(⼟)より、 “劇団☆新感線 45 周年 動画まつり～爆烈関連作&笑撃作⼀挙⼤放

出!～”と題して、劇団☆新感線作品が配信される。

11月に東京公演が控える『爆烈忠⾂蔵』の出演者関連作をまとめた《爆烈関連作パック》の販売に加え、初めての配信となる『⽉影花之丞⼤逆転』を含む《週イチ笑撃！オンライン上映会》を期間限定で実施する。

超豪華《爆烈関連作パック》が特別価格で配信

早期購入者は楽天ポイントが11倍！プレゼントキャンペーンも

《爆烈関連作パック》は、

現在上演中の『爆烈忠臣蔵』に出演している小池栄子、早乙女太一、向井理が、

それぞれ劇団☆新感線に初出演した

『髑髏城の七⼈(2011)』、『蛮幽⻤』、『髑髏城の七⼈』Season⾵をはじめ、『ZIPANG PUNK～五右衛⾨ロックⅢ』、『髑髏城の七⼈』Season⽉《下弦の⽉》、『偽義経冥界歌』、『狐晴明九尾狩』の7作品を詰め合わせパックにしたもの。

今回だけの特別価格(4,500円)でRakuten TVで配信される。

期間は2025年11⽉1⽇～2026年1⽉11⽇。

2025/11/1(⼟)からの11⽇間に《爆烈関連作パック》を早期購⼊すると楽天ポイントが通常1%のところ11倍の11%進呈される。

さらに購入者の中から抽選で11名様に “いのうえひでのりサイン⼊り”の劇団☆新感線 45周年記念公式ムック『劇団☆新感線 45年サムライたちの野望』が当たる。



劇団☆新感線 歴代の笑撃作を堪能！

《週イチ笑撃！オンライン上映会》

11⽉29⽇(⼟)からは、劇団☆新感線 歴代の名作・笑撃作を週⼀回のオンライン上映会(疑似ライブ配信)として特別配信する。

ラインナップは2020年に配信された『五右衛⾨ vs 轟天』『鋼鉄番⻑』『ラストフラワーズ』『新感線ＭＭＦ！』の 4作品に加え、配信としては初出しとなる『⽉影花之丞⼤逆転』を加えた計5作品。

視聴チケットはそれぞれ1,980円(税込)。販売は11⽉1⽇(⼟)から。

Rakuten TV 特集ページはこちら。

https://tv.rakuten.co.jp/static/cpn/gekidan-shinkansen

本企画の詳細を伝える新感線ブログはこちら。

https://blog.vi-shinkansen.co.jp/?p=12007

（文：：エントレ編集部）