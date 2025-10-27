可変NDフィルター HT PRO+ MC ND2-64 77mm

AmazonのKANI公式販売ページで10月27日（木）、対象製品へのクーポン配布や割引が行われている。最新の「HT100 IVフィルターホルダー」にも10%OFFクーポンを適用できる。

10%OFFのクーポンが目につくが、最大20%OFFのクーポンも確認できた。クーポンではなく、セールの表記のある製品もある。以下はその一部。

HT100 IV フィルターホルダー+CPLセット

10%OFFクーポン配布中

HT100 IV フィルターホルダーセット

10%OFFクーポン配布中

HT100 IV チャレンジセット ポートレートモデル 角型フィルターセット

10%OFFクーポン配布中

HT100IV スターリースカイセット 角型フィルターセット

5%OFFクーポン配布中

可変NDフィルター HT PRO+ MC ND2-64 77mm

12,980円→12,331円（5%OFF）

可変NDフィルター HT PRO+ MC ND64-1000 77mm

12,760円→11,060円（13%OFF）

Premium LR MC CPL Smooth 112mm

20%OFFクーポン配布中