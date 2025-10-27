Amazon公式ショップのKANI製品に10～20％OFFのクーポン HT100 IVフィルターホルダーや可変NDフィルターなど
可変NDフィルター HT PRO+ MC ND2-64 77mm
AmazonのKANI公式販売ページで10月27日（木）、対象製品へのクーポン配布や割引が行われている。最新の「HT100 IVフィルターホルダー」にも10%OFFクーポンを適用できる。
10%OFFのクーポンが目につくが、最大20%OFFのクーポンも確認できた。クーポンではなく、セールの表記のある製品もある。以下はその一部。
HT100 IV フィルターホルダー+CPLセット
10%OFFクーポン配布中
HT100 IV フィルターホルダーセット
10%OFFクーポン配布中
HT100 IV チャレンジセット ポートレートモデル 角型フィルターセット
10%OFFクーポン配布中
HT100IV スターリースカイセット 角型フィルターセット
5%OFFクーポン配布中
可変NDフィルター HT PRO+ MC ND2-64 77mm
12,980円→12,331円（5%OFF）
可変NDフィルター HT PRO+ MC ND64-1000 77mm
12,760円→11,060円（13%OFF）
Premium LR MC CPL Smooth 112mm
20%OFFクーポン配布中