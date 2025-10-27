マクニカＨＤ、上期経常は30％減益で下振れ着地

マクニカホールディングス <3132> [東証Ｐ] が10月27日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比30.2％減の147億円に落ち込み、従来予想の175億円を下回って着地。

通期計画の385億円に対する進捗率は38.3％にとどまり、さらに5年平均の49.3％も下回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比46.6％増の237億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比5.4％増の96.4億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の3.9％→3.2％に悪化した。



株探ニュース

