毎日でも食べたい！『ホンジャマカ』石塚英彦がオススメする「私の大好きな飲食チェーン」牛丼編

みなさん、ごきげんよう。エアコンのありがたみを感じるなか、なぜ電気で冷たい風が出せるのか、仕組みを考えると眠れなくなる石塚英彦です。

さて、今回も私のお気に入りの飲食チェーンをご紹介させていただきます。テーマは「牛丼」です。

進化が止まらない「吉野家」「すき家」

まずは、私が子供の頃から大好きな店で、オレンジ色の看板が目印の「𠮷野家」。昔はテレビコマーシャルで「牛丼ひとすじ80年〜」というフレーズが流れていたのが印象的でしたが、気がつけば「ひとすじ」ではなくなっています。例えば、王道の牛丼の進化形「牛麦とろ丼」（季節限定商品）。もち麦の入った飯の上に安定の牛肉、とろろとおくらが美しく自分の陣地を築いています。ねばねば食材でスタミナをつけましょう。

さらに、𠮷野家では麺の商品も販売されていました。「牛玉スタミナまぜそば」です。煮込まれた牛肉に、天かすと青ねぎ、センターには卵。そして最も重要なのが「にんにくマシマシだれ」です。抜群の香り、コク、うま味、満足感にハマります。𠮷野家の進化が止まりません。

続いては「すき家」です。私は思いを込めて「大すき家」と呼んでいます。こちらも牛丼が進化を続けています。私のイチオシは、「とろ〜り３種のチーズ牛丼」です。牛肉の上に乳製品――合わないわけがありません。しかも、チーズは味や香りや伸びが計算された３種をブレンドしています。熱々の牛丼の上で伸びる伸びる。チーズは牛肉とも白飯とも合います。さらに、この商品を注文するとタバスコも持って来てくれます。これも相性抜群です。

すき家も季節限定メニューが充実しています。夏は鰻と牛を組み合わせた「うな牛」など、嬉しいイベントが満載です。ちなみにカレーもあります。私は「肉２倍牛カレー」が大好物です。牛肉がたっぷり入っているので、食べ進めるなかで残りの肉を計算しなくていいのが最高です。うかうかしていると、また新しいメニューが出るでしょう。

毎日でも食べたい松屋の「牛めし」

続いては「松屋」です。松屋は、系列にとんかつに特化した「松のや」、中華の「松軒中華食堂」、カレーの専門店「マイカリー食堂」、ステーキの専門店「ステーキ屋松」などがあります。どこまでも人を喜ばせる会社です。場所によっては松屋と松のやが合体した店舗があるので要チェック。

松屋もメニューが豊富ですが、私は「牛めし」が好きです。松屋に通い始めた頃から、松屋イコール牛めしというイメージがあったからでしょうか。

ここで、松屋のマークを見ていただきたい。丸の中に丸が二つあります。これは、牛めしと味噌汁を表しているそうです。そう、松屋では牛めしを注文すると味噌汁が付いてくるのです。実家のような優しさを感じます。牛めしは毎日でも食べたい、飽きない味です。

店舗によっては「【かつに合うソース】ロースかつカレー」というメニューもあります。深いコクとうま味は、「ウメー」と叫びたくなります。かつもサクサクジューシー、お米もカレーのルーに合わせたコンディションに調整されています。

松軒中華食堂の「冷やしスープ麺」、ステーキ屋松の「メガネステーキ」もおすすめです。一体、「松屋フーズ」には何人の職人がいるのでしょう。

今回は牛丼チェーンをテーマとして書かせていただきましたが、バリエーションは牛丼だけに留まりません。まいうーなものを安く手軽に提供してくれる、幸せな飲食チェーンです。

『FRIDAY』2025年10月17日号より

文・イラスト：石塚英彦

’62年、神奈川県生まれ。恵俊彰とのコンビ「ホンジャマカ」で活動、「元祖！でぶや」（テレ東系）などのバラエティに加え俳優や声優としても活躍。現在、「よじごじDays」（テレ東系）の金曜MCとして出演のほか、YouTubeやInstagramにも注力している