1stミニアルバム『Back to Life』は、&TEAMの韓国デビュー作品。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の6曲が収録される。

「Back to Life」のMVティザーに、黒ブルゾンで統一した9人が登場。冒頭、ひとり佇むK（ケイ）が見上げた瞬間、Kの元に群衆が押し寄せると、水しぶきをあげて激しく対峙する様子が描かれる。腕が黒くなったEJ（ウィジュ）、砂嵐の中で叫ぶピンク髪のMAKI（マキ）の姿も印象的だ。

中でも、Kのヘアスタイルへの注目度は高い。前髪をセンター分けしたサラサラヘアの印象が強いKは、冒頭に緩めに巻いたフワフワヘアで登場。儚げでピュアな雰囲気を漂わせるが、映像の最後の方ではいつものサラサラヘアで力強い視線を向けている。

SNSでは「まさかのふわふわケイくんきて発狂した」「さてはフワフワケイくん可愛すぎて争奪戦が始まったんだな」「ほんとかわいすぎ！」など絶賛する声の他、10月25日、26日に埼玉県・さいまたスーパーアリーナ行われた、アジアツアーのアンコール公演では金髪だったことから、韓国活動での髪色に期待する声も見られる。

MVは、本日10月27日18時に公開予定だ。

なお、韓国デビューを目前に控えた&TEAMの公式TikTokのフォロワー数が400万人に到達。それを記念して、「Thank you for 4M」とキャプション付けられた動画が公開された。メンバーは喜びを全身で表現している。

