日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を開催。放送倫理・番組向上機構（BPO）が21日に発表した同局のバラエティー番組「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）の「街頭インタビューの恣意的な編集に関する意見」に言及した。

同番組は3月24日の放送回の街頭インタビューのコーナーで中国出身の人の声を紹介したが、放送後この人から実際に話した内容とは違うという指摘を受けた。同局は、制作スタッフの意図的な編集で当初の発言の趣旨とは全く異なる内容となっていたことを認め謝罪した。

委員会は発表文で「街頭インタビューを担当したディレクターが、オチが付き面白い内容になると考えて、中国出身の人が別の文脈で発言した言葉を恣意的につぎはぎする音声の編集を単独で行ったこと、発言していない内容を発言したかのように放送した結果、取材対象者がソーシャルメディア上で誹謗中傷にさらされる事態に至ったことを確認した」とし、「本件放送は恣意的な編集によって事実に基づかない虚偽の内容を放送し、取材対象者がソーシャルメディア上において想定外の誹謗中傷にさらされる事態を招き、民放連の放送基準及び日本テレビの取材・放送規範の各項目に反しているとして、放送倫理違反があったと判断した」と記した。

同局は「本日のBPOの意見を真摯に受け止めております。ご指摘をふまえて再発防止に向けた体制の強化や社員・スタッフの研修に取り組み、今後の番組制作にいかしてまいります」とコメントしていた。

この日の会見で福田博之社長は「多くの貴重なご指摘をいただいたと思っております。真摯に受け止めまして、既に実施している再発防止策に加えてさらに足りないものはないか改めて精査して、体制の強化、社員・スタッフの研修などの取り組みを改めてスタートさせています」と述べた。