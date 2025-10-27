15時の日経平均は1137円高の5万436円、ＳＢＧが288.89円押し上げ 15時の日経平均は1137円高の5万436円、ＳＢＧが288.89円押し上げ

27日15時現在の日経平均株価は前週末比1137.29円（2.31％）高の5万436.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1416、値下がりは160、変わらずは35と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を288.89円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が281.49円、ファストリ <9983>が102.63円、フジクラ <5803>が49.33円、東エレク <8035>が35.35円と続く。



マイナス寄与度は26.6円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、中外薬 <4519>が12.53円、良品計画 <7453>が3.3円、リクルート <6098>が2.02円、安川電 <6506>が1.48円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、精密機器、証券・商品、情報・通信、卸売、輸送用機器と続いている。



※15時0分9秒時点



株探ニュース

