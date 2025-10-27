日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、「24時間テレビ」（8月30、31日）の募金総額が歴代2位となったことについて感謝した。

26日に放送した「24時間テレビ48 アフターストーリー募金のその後」で寄付金総額（2025年6月1日〜2025年9月30日集計数字・最終発表は2026年7月初旬予定）を発表。一般募金が10億3844万8504円、マラソン子ども支援募金が7億9186万1759円、能登復興支援募金が7314万9123円、パラスポーツ応援募金が3929万637円、アートオークションなどによるその他支援が1640万円で、総額は19億5915万23円だった。歴代で暫定2位の募金額だという。

澤桂一専務は「これまでで既に歴代2位という形になりました。募金をいただいた皆さまに改めて感謝いたします」と言及し、「チャリティー活動については随時報告していきたい」と語った。

昨年はお笑いタレントのやす子が挑戦した「全国の児童養護施設に募金マラソン」が5億493万6310円、一般募金が10億601万5397円で、募金総額は15億1095万1707円。歴代4位の募金額だった。

今年の番組テーマは「あなたのことを教えて」。総合司会はお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也、フリーアナウンサーの羽鳥慎一、同局の水卜麻美アナが務めた。チャリティーランナーはSUPER EIGHTの横山裕が務めた。