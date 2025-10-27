“優勝請負人”元ソフトバンク・工藤公康氏がYouTubeチャンネル開設を報告 「楽しみ過ぎる」「早速登録しました」と反響
俳優・工藤阿須加（34）の父で西武、ダイエー・ソフトバンク、巨人などで選手・監督として活躍した工藤公康氏（62）が25日、自身のインスタグラムを更新。「皆さま、こんにちは！今日は報告があります！」と書き出し、自身のYouTubeチャンネルの開設を報告した。
【写真】「農家さんは機械を使うことが多いようですが…」手作業でネギの土寄せ作業に励む工藤公康氏
「工藤公康、ついにYouTubeチャンネルを開設しました!!野球のことも触れつつ、私が今興味を持っていること、これからの時代に必要な知識や知恵を視聴者の皆さまと一緒に学んでいけるようなチャンネルにしたいと思っています！」と自身のチャンネルを紹介。
この投稿にファンからは「チャンネル開設おめでとうございます 長年のファンとしては待望のニュースです」「これは楽しみ過ぎる！」「和田さんのYouTubeに出演されているのを見てました！もっとたくさん工藤さんのお話を聞きたいと思っていたのでYouTube開設とっても嬉しいです」「早速登録しました」「えー！嬉しいですー」「うわぁぁぁぁぁあ!!待望すぎる!!!有難う御座います！」などの反響が寄せられている。
工藤氏は1963年愛知県生まれ。1982年名古屋電気高校（現：愛知名電高校）を卒業後、西武ライオンズに入団。以降、福岡ダイエーホークス、読売ジャイアンツ、横浜ベイスターズなどに在籍し、現役中に14度のリーグ優勝、11度の日本一に輝き優勝請負人と呼ばれる。実働29年プロ野球選手としてマウンドに立ち続け、2011年正式に引退を表明。2015年から福岡ソフトバンクホークスの監督に就任。2021年退任までの7年間に5度の日本シリーズを制覇。選手としては通算224勝を挙げ、2016年には野球殿堂入りを果たした。
