Èæ²Å°¦Ì¤¡¡¥³¥¹¥â¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ½©ËþµÊ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¿¤áÂ©¡Ö¤ª²Ö¤ÈÈæ²Å¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ¶¯¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÈæ²Å°¦Ì¤¡Ê39¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥³¥¹¥â¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢½©¤òËþµÊ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ö¤Î³¨Ê¸»ú¤ò3¤ÄÊÂ¤Ù¤¿Èæ²Å¡£¥³¥¹¥â¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#cosmos¡×¡Ö#autumn¡×¡Ö#nagano¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ë¥Ã¥È¡¢¥È¥ì¥ó¥Á¥³¡¼¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤È½©¤ÎÎ¹¹Ô¥³¡¼¥Ç¤âÈäÏª¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡ÖShort¡¡trip¡¡in¡¡Nagano¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª²Ö¤ÈÈæ²Å¤Á¤ã¤ó¤ÏºÇ¶¯¡×¡Ö½©ËþµÊ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÅ·¿¿à¥Ì¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£