Æü¥Æ¥ì¡¡¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÈ¯É½¡Ö¡È¥¬¥»È¡É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¡×¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ï¡Ä
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£11·î1Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤ËÆ±¶É¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç!¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦25¡Ë¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÏÆÈ¼«¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤ò11·î1Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î¤Î²ñ¸«¤Ç²¬ÉôÃÒÍÎ¼¹¹ÔÌò°÷¤Ï¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç²¬Éô»á¤Ï¡ÖµÈËÜ¶½¶È¤µ¤ó¤«¤é¶¨ÎÏ¤Î¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡Ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²áµîºî¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏHulu¤Ç¤âÇÛ¿®¤Ç¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£°ìÈÖÂç»ö¤ÊÀ¸³è¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¾ËÜ¤ÎÃÏ¾åÇÈÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½ÃÊ³¬¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£´ë²è¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¸¡Æ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖDOWNTOWN¡Ü¡×¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö¿§¡¹¤ÊÆ°²è¤ò¸«¤ë½Ñ¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤³¤Ç²æ¡¹¤Îºî¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¤à¤·¤í¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤ÏºòÇ¯1·î¤«¤é¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤ÎÈ¯¹Ô¸µ¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤¿ºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ³èÆ°µÙ»ß¡£Æ±11·î¤ËÁÊ¾Ù¤Ï½ª·ë¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¬¥¤Î»È¤¤¤ä¤¢¤é¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×¤Ê¤É¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£