¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï27Æü¡¢Åìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò³«ºÅ¡£²ò»¶¤·¤¿¡ÖTOKIO¡×¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê51¡Ë¤¬23Æü¤Ë¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤Ë¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤µ¤»¤¿Æ±¶É¤ÎÂÐ±þ¤ËàìáÓ¡Ê¤«¤·¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Ë¿Í¸¢µßºÑ¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¡ÅÄÇîÇ·¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÂçÊÑ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¡£¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡ÖÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¿½Î©½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬¤ÏÆü¥Æ¥ì¤«¤é½èÊ¬¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª»ö¼Â¤ò¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂÐ³°Åª¤ÊÀâÌÀ¤¬¤Ç¤¤º¡¢Â¾ÈÖÁÈ¤«¤é¤Î¹ßÈÄ¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤«¤é¤Î·ÀÌó²ò½ü¤Ê¤É½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£23Æü¤ËÂåÍý¿Í¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬²ñ¸«¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸«²ò¤È¼«Ê¬¤Î¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤¤¤È¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¤Î¹ñÊ¬»á¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ëÆüÊÛÏ¢¤Ø¤Î¿Í¸¢µßºÑ¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÊÑ¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡ÖÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤È¤Ï8·î¤ËÏ¢Íí¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ°Ê¹ß¡¢ÃÇÂ³Åª¤ËÌÌÃÌ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤ËÆÍÁ³¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿½¤·Î©¤Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ä»ä¤É¤â¤È¤Î°ìÏ¢¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÍý¿Í¼«¤é½µ´©»ï¤ËÏ³±Ì¤·¤Æ¡¢°ìÊýÅª¤Ê¾ðÊó¤òÀ¤´Ö¤ËÎ®ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¡Ö´Ø·¸¼Ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤Ê¤É»ä¤¿¤Á¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤ò·Ú»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÀèÆü¤Î²ñ¸«¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤Ã¤ÆÂåÍý¿Í¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÂåÍý¿Í¤´¼«¿È¤Î¤ª¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÔ¿®´¶¡£¡Ö°ìÏ¢¤Î¸ÀÆ°¤ËÉÔ¿®´¶¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¸½ºß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÂÐÏÃ¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂÐÏÃ¤ÎÈâ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢º£¸å¤âÀèÊý¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤òµñÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ÎÆÃÄê¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹É¾²Á°Ñ°÷²ñ¤Ë¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Å¬Àµ¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Î¿Í¸¢¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡£ÂåÍý¿Í¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍ¶Æ³Åª¤Ê¼ÁÌä¤ä¤À¤Þ¤·Æ¤¤Á¡¢¸ý»ß¤á¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ë¤ÏÁ´¤¯Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±¶É¤ÎÂÐ±þ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¡Ö¹ñÊ¬¤µ¤ó¼«¤é¤¬¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¡¢ÁÐÊý¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë»ö¼Â¤À¤±¤Ç¤â¡¢¡Ø¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡Ù¤ò¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂ¨ÃÇ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ßÈÄ¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤òÎ»¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ßÈÄ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¼ÆÅÄ³ÙÉû¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ñÊ¬¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï½ñÌÌ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬1²ó¡¢¤½¤Î¸åÌÌÃÌ¤¬Ê£¿ô²ó¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¹ñÊ¬¤«¤éÄ¾ÀÜ´Ø·¸¼Ô¤Ø¼Õºá¤·¤¿¤¤¤ÈÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤È¤ªÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¼Âà¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£Ê¡ÅÄ¼ÒÄ¹¤â¡Ö¡Ê¼Õºá¤Ï¡Ë¤½¤Î»þ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¹¤®¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£ÀèÊý¤È¤Î´Ö¤Ë´¶³Ð¤Î¥º¥ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿½Î©½ñ¤Ë¹ñÊ¬¤¬Ï¿²»¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤éÆü¥Æ¥ì¤¬ºï½ü¤µ¤»¤¿¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÆÅÄÉû¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö´Ø·¸¼Ô¤ÎÆÃÄêÅù¡¹¤Î¾ðÊó¤¬Ï³¤ì¤ë¤Î¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¹ñÊ¬¤Ï¡Ë¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£