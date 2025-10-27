ローソンは、ハロウィンにぴったりな「Uchi Café ローソンアイ・レアチーズケーキ」や「Uchi Café パンプキンロールケーキ」など計5品を発売している。



目を惹くようなインパクトのある目玉のケーキ「Uchi Café ローソンアイ・レアチーズケーキ」(362円)は、クランチとレアチーズの上にローソンカラーをイメージした青い瞳のミルクムースをトッピング。透明のグラサージュをかけることで、より目玉のリアルさを追求したという。

ローソン「Uchi Café ローソンアイ・レアチーズケーキ」

「Uchi Café パンプキンロールケーキ」(248円)は、恵比寿かぼちゃを使用したパンプキンペーストをクリームとロール生地にも使用。ハロウィンにぴったりなロールケーキとなっている。

ローソン「Uchi Café パンプキンロールケーキ」

「Uchi Café パンプキンクッキーシュー」(248円)は、かぼちゃホイップ入りのクッキーシュー。さっくり食感を楽しめる。

ローソン「Uchi Café パンプキンクッキーシュー」

そのほか、紫いもとかぼちゃのホイップを重ねてタルト生地にトッピングした「Uchi Café 紫いもとかぼちゃのタルト」(268円)、かぼちゃを存分に味わえる、「Uchi Café パンプキンモンブラン」(397円)が登場する。

ローソン「Uchi Café 紫いもとかぼちゃのタルト」

ローソン「Uchi Café パンプキンモンブラン」