¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡Ê47¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µ¢Âð»þ¤Î´ò¤·¤«¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Ô¥½½Ïº¤Ï¡ÖµþÅÔ¤«¤éµ¢¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Î2¿Íµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤«¤é¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¾È¤ì¤Æ¤ë¿Þ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ª¤µ¤á¤Æ¤ß¤¿¡¢¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ô¥½½Ïº¤Îµ¢Âð¤ò½Ð·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¤Î»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤ÈÄ¹ÃË¤Î»ÔÀî¿·Ç·½õ¤Î¾È¤ì¤¿É½¾ð¤ò¼ý¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª2¿Í¤¬ÂÔ¤ÁÐÎ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤´ÍÍ»Ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Î¤ªÆó¿Í¤Î¤ª´é¤ß¤¿¤é¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤ª½Ð·Þ¤¨¤¬´ò¤·¤¤¡×¡Ö¾È¤ì¤Æ¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£