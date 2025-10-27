コンサートで演奏するトム・ヨーク＝２０２４年、英ロンドン/Michal Augustini/Shutterstock

（ＣＮＮ）英ロックバンド、レディオヘッドのボーカル、トム・ヨークは、２０１７年に同バンドがイスラエル・テルアビブで公演したことで批判されたことを受けて、今後はイスラエルで公演しない考えを明らかにした。

イスラエルとイスラム組織ハマスとの間で停戦合意が成立する前に行われた英紙サンデー・タイムズのインタビューで、ヨークは、イスラエルで公演を行うことは「絶対にない」と述べた。

ヨークは、「（イスラエルの）ネタニヤフ政権の５０００マイル（約８０００キロ）圏内にはいたくない」とした上で、リードギタリストのジョニー・グリーンウッドは「そこにルーツがある」と言及した。

グリーンウッドはサンデー・タイムズ紙に対し、ヨークの見解について「丁重に」反対の意を示した。

グリーンウッドは「政府はボイコットを口実に『皆が我々を嫌っているのだから、我々は自分のやりたいことをやるべきだ』と言う可能性が高いと思う。それははるかに危険だ」と述べた。

グリーンウッドはさらに、バンド仲間を「こんな厄介ごとに巻き込んでしまったこと」だけが恥ずかしい」としたうえで、「アラブ系やユダヤ系のミュージシャンと仕事をすることについては恥じていない。そのことを謝罪できない」と言い添えた。

レディオヘッドは２０１６〜１８年にかけて行われたワールドツアーの一環としてテルアビブで公演して批判を受けた。当時、ＢＤＳ運動（ボイコット、投資引き揚げ、制裁を呼びかける運動）は、イスラエルのヨルダン川西岸地区や東エルサレムでの行動を理由にボイコットを呼びかけていた。

ヨークは昨年、オーストラリア・メルボルンでのソロコンサート中に親パレスチナ派の観客からやじを受け、ギターを置いて退場したことがある。

レディオヘッドは間もなく７年ぶりのツアーを開始し、１１月から１２月にかけて欧州各地で公演を行う予定。サンデー・タイムズ紙から抗議活動の標的になる懸念があるかと問われたヨークは「冗談だろう」と返した。

「彼らは我々のことなんか気にしていない。何かドラマチックな出来事が起きたという情報をインスタグラムに投稿したいだけだ」