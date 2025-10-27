日本テレビは27日、都内の同局で定例会見を行い、公然わいせつの疑いで逮捕、送検された、アイドルグループAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）についてコメントした。

草間は「ザ！鉄腕！DASH！！」などに出演していた。岡部智洋取締役は「日本テレビ番組への出演者が逮捕されたということで、非常に驚きました」とし「（草間の）活動休止を受け、『鉄腕DASH』へは当面の出演はないという状況です」と説明した。また、事案の詳細は「わからない」とし「今後については適切に判断して参ります」とした。

また、番組への影響については「逮捕ということで驚いておりますが、企画そのものに影響のあるものではないと受け止めております」と話した。

草間は10月4日午前5時半ごろ、東京都新宿区内で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕された。関係者によると、目撃者からの110番通報で発覚したといい、酒に酔っていたという。警察官が駆け付けた際は服を着ていた。

6日午後2時20分過ぎに留置されていた警視庁三田署から釈放され、約30人の報道陣が集まる中、黒のスーツに黒のネクタイを着用して現れると、息を大きく吸うようにして「このたびは、お騒がせして、申し訳ございませんでした」と目に涙を浮かべて謝罪し、約10秒間、頭を下げた。

報道陣からファンへの言葉を問われると、立ち止まり「申し訳ございませんでした」と泣きながら再度謝罪。表情をゆがめ、約7秒頭を下げた後、肩を落としたまま車へと乗り込んだ。

所属事務所は4日夜に公式サイトで草間の逮捕を報告し謝罪。「本件の社会的影響を重く受け止め、草間の活動を休止させていただくことと致します」と発表していた。