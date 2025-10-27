近藤千尋、旬の食材使った手料理公開「真似したい」「スタミナつきそう」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】モデルの近藤千尋が10月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。旬の食材を使った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「スタミナつきそう」「器も素敵」35歳3児の母モデルの4品並ぶ食卓
近藤は「塩豚さん」「冷凍餃子様感謝」とつづり、ボリューム満点の食卓を公開。また「大根が美味しい季節は塩昆布とすりごまとツナマヨで大根サラダ」と旬の食材を取り入れた季節感のある手料理も披露した。
この投稿に、ファンからは「ご飯がすすむ」「スタミナつきそう」「大根サラダ真似したい」「器も素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
