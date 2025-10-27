マクドナルド、紙ストロー終了発表 “ストローなしで飲めるフタ”に
【モデルプレス＝2025/10/27】日本マクドナルドが10月27日、公式サイトを更新。11月19日より、コールドドリンク（紙カップ用）のフタを、リサイクルPET製のストローなしで飲めるフタ（以下、ストローレスリッド）に順次変更することを発表した。これにより、紙ストローの提供は終了になる。
【写真】マック、紙ストロー終了へ 新仕様は？
マクドナルドは、「2025年末までに、お客様提供用の容器包装類を、再生可能な素材、リサイクル素材または認証された素材に変更」を掲げ、2022年より様々な容器包装類等の見直しを進行。現時点でコミットメントに対し順調に進行しており、2022年から2025年まで容器包装類の素材の変更を行うことで、年間で約6600tのバージンプラスチックの削減を見込んでいる。
このたび導入されるストローレスリッドは、店内利用だけでなく、デリバリーやテイクアウト、ドライブスルーなど様々なニーズへの対応と、地球環境負荷の低減を両立するため、3年以上の期間をかけて開発したもの。素材にはリサイクルPETを100％使用しており、ストローなしでゴクゴク飲める飲みやすさに加え、簡単に飲み口が開く一方で、テイクアウトやデリバリー時など不用意に開いて漏れを生じさせないのが特長である。また、炭酸飲料のデリバリー時に振動で炭酸ガスの内圧で噴き出しにくいようなデザインに。なお今回のストローレスリッドの導入に伴い、紙製のストローの提供は順次終了する。
また、11月19日より、全国の店舗で順次、レジ袋をバイオマスプラスチック95％使用のものに切り替え。本レジ袋は2025年5月より長崎県の全店舗(佐世保基地店を除く23店舗)で先行導入しており、耐久性や使用感は従来使用していたレジ袋（バイオマスプラスチック50％使用）と変わらないことが確認されているという。
そして、同社は「2025年末までにすべてのハッピーセットのおもちゃを再生可能な素材、リサイクル素材もしくは認証された素材などサステナブルな素材へ移行する」というコミットメントも掲げており、2025年3月に新登場した「ほんのハッピーセット」の絵本より、本および本のパッケージの素材を変更。従来絵本はバージンプラスチックを使用したハードカバー仕様だったが、FSC（R）認証取得（FSC（R）N004151）の紙製のソフトカバー仕様に変更し、すべての本でバージンプラスチックを使用しないサステナブル素材となる。本のパッケージも、従来のビニール製のものから、FSC認証取得の紙製の袋へと切り替えた。（modelpress編集部）
◆マクドナルド、紙製ストローの提供を順次終了
◆新レジ袋導入 ハッピーセットもサステナブルな素材へ
